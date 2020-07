Giulia De Lellis in lizza per il GF Vip: la decisione di Signorini

Giulia De Lellis in lizza per il GF Vip: la decisione di...

Giulia De Lellis, secondo quanto rivelato dal portale Tv Blog, sarebbe ancora in lizza per essere la prossima opinionista di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 5.

Giulia De Lellis, secondo quanto portato da Tv Blog su Instagram, è tra le possibili scelte di Alfonso Signorini per il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip.

L’esperta di tendenze non è l’unica a contendersi il ruolo, secondo il portale, infatti, ad essere in lizza per tale posizione ci sarebbero anche Loredana Lecciso e Antonella Elia.

Giulia De Lellis sarà l’opinionista del Grande Fratello Vip? Il popolo della rete spera che Alfonso Signorini e gli autori del programma possano scegliere lei per affiancare il cantante Pupo in quest’avventura televisiva.