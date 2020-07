Pago si candida per Tale e Quale Show dopo il GF Vip: il retroscena

Pago, secondo il portale di Tv Blog, avrebbe mandato la sua candidatura per prendere parte alla prossima edizione di Tale e Quale Show con Carlo Conti, ma la sua posizione nel cast non è ancora certa.

Pago è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip. Esperienza che forse non è andata come sperata, visto che il suo percorso è stato incentrato maggiormente sulla sua storia con Serena Enardu piuttosto che sulla sua persona. Ma ora l’artista sardo è pronto a mostrare al pubblico del piccolo schermo le sue doti di artista e per questo motivo ha scelto di sostenere il provino per la prossima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti.

A rivelare la notizia è stato il portale Tv Blog, che ha rivelato che il cantante, tra l’altro la sua storia con Serena ha terrorizzata Antonella Elia, ha sostenuto il provino per prendere parte al programma, ma non sa cosa se ha fatto colpo o meno sugli autori.

Pago sarà nel cast di Tale e Quale Show? La decisione spetta soltanto a Carlo Conti.

Tale e Quale Show | Non solo Pago: chi ha fatto il provino per Carlo Conti

Tale e Quale Show è confermato per la programmazione della prossima stagione televisiva e la produzione di Carlo Conti è al lavoro per formare il cast di questa prossima edizione, che almeno per il momento è ancora tutto da decidere.

Oltre al cantante Pago, che non ha chiuso le porte alla sua storia con Serena Enardu, ci sono anche Stefano Sala, che lo scorso anno non ha superato i provini, Francesca Testasecca e Roberta Morise.

Pago a Tale e Quale Show sarebbe decisamente un ottimo passo per la sua carriera che è stata messa da parte perché il pubblico maggiormente interessato alla sua vita sentimentale.