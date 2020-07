Temptation Island | Antonella Elia terrorizzata da Pago e Serena: lo sfogo

Temptation Island | Antonella Elia e Pietro Delle Piane, prima di iniziare il loro viaggio nei sentimenti con Filippo Bisciglia, ha rivelato al magazine di Uomini e Donne di essere rimasta terrorizzata dall’esperienza di Serena Enardu e Pago.

Temptation Island quest’anno è andato in onda per la prima in un’edizione mista, che ha visto persone comuni mettere alla prova i loro sentimenti insieme a personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra questi, ovviamente, ci sono anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

La showgirl, intervistata insieme al suo compagno sul magazine di Uomini e Donne, ha ammesso che l’esperienza di Pago e Serena Enardu, che ha avuto modo di poter conoscere al Grande Fratello Vip, all’isola delle tentazioni l’ha terrorizzata ma che nonostante tutto ha scelto di prendere parte al programma di Filippo Bisciglia.

“Prima di prendere parte al programma ho avuto modo di potermi confrontare con Serena” ha ammesso la showgirl, che di recente è stata criticata da Clizia Incorvaia. “Ma anche con Sossio, che ha preso parte al programma durante la prima edizione” ha aggiunto.

“In quel periodo le loro relazioni sono finite in modo brusco durante il falò e devo ammettere che sono rimasta terrorizzata” ha rivelato Antonella. “Mi hanno intimorita”.

Antonella Elia è rimasta terrorizzata dalla storia di Serena e Pago a Temptation Island. Il suo destino all’interno del programma sarà diverso rispetto a quello che è spettato alla sua ex compagna di viaggio?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island | Lui: “Le certezze mi annoiano”

Antonella Elia nonostante tutto si è convinta a partecipare al programma, portando con sé anche il suo compagno che inizialmente non sembrava così entusiasta di prendere parte al progetto.

Pietro Delle Piane, durante il corso dell’intervista, si però lasciata andare a qualche inedita confessione, sbilanciandosi anche sulla sua visione dell’amore e che in modo predilige vivere il rapporto di coppia.

“In una relazione amo il rischio, avere sempre a che fare con delle certezze mi annoia” ha ammesso Pietro Delle Piane su Temptation Island. “Prendere parte al programma, rischiando di perdere la persona che ho al mio fianco e che amo mi spaventa” ha spiegato il compagno della showgirl, tra l’altro in queste ore lei ha ricevuto un messaggio da Gemma Galgani. “Ma al tempo stesso non posso nascondere che mi stuzzica” ha aggiunto.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island riusciranno a superare il viaggio nei loro sentimenti? Staremo a vedere, la loro avventura è appena iniziata.