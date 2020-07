Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe | Lei replica: “Non mi zittisci”

Giancarlo Magalli, dopo essere stato tirato in ballo da Alessio Viola a Ogni Mattina, ha lanciato una provocazione social ad Adriana Volpe. L’ex concorrente di Alfonso Signorini ha deciso di replicare durante la diretta di questa mattina del suo programma su Tv8.

Giancarlo Magalli è uno che di certo non le manda a dire. Nelle scorse ore, dopo essere stato tirato in ballo da Alessio Viola a Ogni Mattina, il conduttore ha lanciato su Twitter una frecciata al programma condotto da Viola e dalla sua acerrima nemica Adriana Volpe. Magalli ha fatto riferimento agli ascolti, non proprio brillanti, del programma, scrivendo “0,9 %”, i dati raccolti dalla trasmissione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Adriana Volpe | Balletti e “gomitate” con Viola: tutta una strategia?

Giancarlo Magalli ha lanciato una stoccata ad Adriana Volpe, quando l’aveva già punzecchiata durante la sua ospitata da Carlo Conti, ma la conduttrice ha deciso di replicare durante la diretta di Ogni Mattina non mandandole di certo dire al suo collega.

Ogni Mattina | Adriana Volpe replica a Giancarlo Magalli: “Non hai rispetto”

Ad Ogni Mattina, Adriana Volpe ha deciso di replicare per le rime a Giancarlo Magalli affermando che quest’ultimo ha sempre provato a zittirla durante il corso degli anni ma che non ci è mai riuscito. La conduttrice ha anche dichiarato che Giancarlo non ha rispetto per le persone che lavorano quando sottolinea che il programma non brilla per ascolti.

Anche perché, con giusta causa, non può paragonare i dati di un programma di una rete nazionale con una appena nata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip | Magalli torna a parlare di Adriana Volpe: “Non è il momento”

“Caro Giancarlo, tu hai utilizzato un emoticon che zittisce, beh questo gesto a me non lo fai” ha esordito la conduttrice, che di recente è rimasta imbarazzata da una battuta su Andrea Denver. “Hai provato per tanti anni, troppi, a farmi stare zitta ma non ci sei mai riuscito e di non certo non ci riuscirai questa volta” ha proseguito Adriana.

“C’è stata solo un’occasione quando sono stata zitta, quando I Fatti Vostri, condotta in collaborazione con me e Marcello Cirillo, faceva il 10% di share e con te è passata al 5 ed è sempre in caduta libera” ha affermato Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli. “Me ne sono stata zitta, senza fare paragoni con dati di ascolto di una rete storica rispetto ad una nuova come Tv8”.

“Il tuo gesto mi offende e non voglio restare zitta, sai perché?” ha concluso Adriana Volpe contro Magalli a Ogni Mattina. “Perché rappresento una squadra di persone che lavorano duramente e si stanno costruendo un futuro e va rispettato” ha concluso la conduttrice. “I giovani andrebbero incoraggiati, ma tu non fai altro che limitarli e con questo gesto dimostri di non aver rispetto per il prossimo e per le donne” ha aggiunto. “Non te lo consento, mi spiace”.