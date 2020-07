Perché vengono le doppie punte e, soprattutto, come me ne libero? Non c’è donna che almeno una volta non si sia posta questa domanda: proviamo a rispondere insieme.

Spesso sogniamo una chioma lunga e fluente ma ci dimentichiamo poi che la crescita dei capelli comporta anche la comparsa delle loro peggiori nemiche: le doppie punte.

Le punte dei capelli iniziano ad aprirsi e sfaldarsi e il capello si indebolisce ma vi siete mai chieste perché?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Eliminare le doppie punte senza tagliare i capelli: 5 trucchi da provare

Scoprire le cause delle doppie punte può aiutare a prevenirne l’insorgenza garantendoci così una chioma più sana e corposa.

Già sappiamo che per loro natura lunghezze e punte sono la parte più sensibile della capigliatura, soggetta a sfregamento e stress di vario genere e, per sua natura, già più vecchia e dunque più debole.

I capelli indeboliti generano dunque le doppie punte ma che cosa genera l’indebolimento? Proviamo a comprendere meglio.

Doppie punte, cause e rimedi

Il processo di progressivo indebolimento del capello che causa le odiose doppie punte è tecnicamente noto come tricoptilosi, una conseguenza naturale della maggior vetustità delle lunghezze dei capelli li rende più soggetti a perdita di elasticità e secchezza.

Perché? I capelli invecchiando perdono cheratina, la loro naturale protezione, così gli agenti chimici e atmosferici iniziano a sgretolare le scaglie della cuticola che divengono così irregolari e ruvide e creano le punte doppie.

Che dunque il capello si indebolisca fa parte della sua stessa natura, a noi il compito di evitare quanto più possibile di stressarlo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Maschera all’avocado per eliminare le doppie punte:ricetta-VIDEO

Primi elementi da mettere da parte sono phon e piastra, strumenti per lo styling che con il calore possono danneggiare le lunghezze dei capelli. Sarà bene dunque evitare di utilizzare simili strumenti a temperature eccessive e occorrerà ricordar sempre di usare dei termoprotettori prima della piega.

Anche la spazzola è un potenziale pericolo da non sottovalutare. Pettinare i capelli con eccessivo vigore può provocare qualche danno alla chioma, indebolendola. Meglio allora evitare spazzole e pettini con setole metalliche, decisamente troppo aggressivi.

A tutto ciò aggiungiamo ovviamente decolorazioni, tinte, trattamenti stiranti e permanenti, una serie di stress a cui sottoponiamo i capelli nella speranza di renderli più belli ma, al tempo stesso, danneggiandoli.

Una menzione d’onore meritano fermagli e elastici per capelli: ci piacciono stretti e che tengano i capelli fermi e in ordine ma questa loro caratteristica li rende potenziali nemici della nostra chioma. Meglio allora optare per nastri morbidi e anche per tenere ogni tanto i capelli sciolti e liberi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Doppie punte | cause, rimedi naturali e consigli utili per prevenirle

Oltre a gesti da evitare ce ne sono anche da perseguire quando si parla di doppie punte.

Stiamo parlando di rimedi come maschere e impacchi per cui è possibile sfruttare anche semplici, economiche ed efficaci ricette fai da te.

Tra gli ingredienti più quotati a tal proposito ci sono le uova, un’insostituibile fonte di proteine dall’azione ricostituente e lucidante, cosa che le rende perfette per le chiome sfibrate.

Si potrà allora optare per un semplice mix di acqua e uova da mettere sui capelli tutta la notte ma anche per ricette più complesse.

Olio di oliva, aceto di mele e uovo sono ad esempio un mix perfetto come ci spiegano sul blog di Cliomakeup:

“Iniziate sbattendo l’uovo in una ciotola, poi, aggiungete due cucchiai di olio e due di aceto. A questo punto, riscaldate il composto a bagnomaria e applicatelo sulle punte una volta raffreddato.”

Anche l’avocado è un ottimo aiuto per i capelli danneggiati: ricco di vitamine, grassi e sostanze nutritive ridona vita ai capelli. A tale scopo potrete schiacciarne la polpa e miscelarla a oli naturali, come quello di mandorla, d’oliva o di cocco. Trenta minuti di posa, risciacquate con cura e procedete con il normale shampoo per completare il trattamento.

Preferite qualcosa di più veloce? Allora scaldate un po’ di burro di karatè tra le mani e massaggiatevi le punte dei capelli bagnati: una sferza di vitalità e nutrimento è servita.

Poco semplici accortezze possono dunque fare la differenza anche quando si parla di doppie punte: cerchiamo di prevenire il danno e prendiamoci cura dei nostri capelli nutrendoli e evitando di stressarmi.

Fonte: blog.cliomakeup.com