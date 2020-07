Adriana Volpe imbarazzata a Ogni Mattina: “Andrea Denver ti mette incinta”

Adriana Volpe questa mattina ha avuto modo di poter intervistare Andrea Denver, con cui ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ad Ogni Mattina ma è stata messa in imbarazzo a causa di una battuta fatta da Roberto Alessi.

Adriana Volpe, come ormai di consueto, era in diretta su Tv8 con il suo nuovo programma Ogni Mattina. La conduttrice nel corso di questa nuova puntata ha avuto modo di poter intervistare un suo caro amico. No, non stiamo parlando di Giancarlo Magalli ma di Andrea Denver. Come ormai noto, i due hanno avuto modo di poter condividere l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e il pubblico del piccolo schermo ha sempre sospettato che ci fosse del tenero tra loro.

Sensazione avuta anche da Roberto Parli, marito di lei, che si è parecchio ingelosito di tale amicizia. I due però hanno più volte smentito tale sensazione del pubblico, ribadendo che tra loro c’è semplicemente un sentimento di affetto nient’altro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Adriana Volpe | Balletti e “gomitate” con Viola: tutta una strategia?

L’intervista è proseguita a gonfie vele, tranne per la parte finale in cui il direttore Roberto Alessi ha messo in imbarazzo la conduttrice, che non molto tempo fa aveva rivelato che suo marito era parecchio geloso di Denver. Che cosa ha detto Alessi?

“Adriana, non guardare troppo Andrea” ha esordito Roberto. “Dopo rischi di rimanere subito incinta” ha concluso.

Roberto Alessi ha messo in imbarazzo Adriana Volpe, ma Andrea ha prontamente risposto con il sorriso affermando che sarebbe per lui un onore.

Andrea Denver ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina: “Non vedo la mia fidanzata da 6 mesi”

Andrea Denver, durante il corso dell’intervista a Ogni Mattina, ha anche confidato che purtroppo non vede da sei mesi la sua fidanzata Anna Wolf e che questa separazione, sembra forzata a causa della pandemia scoppiata dopo l’inizio della partecipazione al Grande Fratello Vip di lui, sta mettendo a dura prova il loro rapporto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Andrea Damante | Denver vuota il sacco: il retroscena su Giulia De Lellis

Andrea Denver a Ogni Mattina ci ha tenuto a chiarire che la separazione, anche se non si è dilungato molto sul motivo di tale assenza di lei, non è affatto dovuta alle voci che circolavano sul suo conto e di Adriana Volpe, voci che hanno messo in ginocchio anche la sua famiglia.

“Lei è una donna molto intelligente, non crede a queste cose” ha subito chiarito Denver.

Adriana Volpe e Andrea Denver hanno voluto dimostrare, durante il corso di quest’intervista, che tra loro non c’è nulla se non un sentimento di amicizia. Sperando di aver concluso questa volta il discorso una volta e per tutte.