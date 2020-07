Adriana Volpe | Balletti e “gomitate” con Viola: tutta una strategia?

Adriana Volpe e Alessio Viola hanno deciso di mettere immediatamente a tacere le voci sui loro contrasti. Come? Con un balletto in stile Vacchi.

Sono una coppia giovanissima a livello televisivo ma già devono affrontare le voci negative che stanno circolando su di loro.

Adriana Volpe e Alessio Viola sembrano aver deciso, però, di mettere le chiacchiere a tacere sul nascere, evitando di finire travolti da dicerie infondate.

Tutto era nato dal fatto che alcuni telespettatori avevano notato che Adriana avesse salutato Viola porgendo il gomito mentre lui non aveva risposto: l’idea generale che si è fatto il pubblico è che tra i due ci fosse una certa “freddezza”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Adriana Volpe | La frecciatina con Viola contro Lorella Cuccarini

La coppia in realtà ha già deciso di scherzare sulla questione affermando di essere venuti già litigati per portarsi avanti con il copione dei colleghi che non si sopportano (molto diffuso tra le principali trasmissioni di infotainment italiano), ma ha deciso di dare un altro segnale apparentemente chiarissimo: un balletto in stile Tik Tok.

Adriana Volpe e Alessio Viola: una coppia che scoppia?

Sembrava essere partita con il vento a favore la nuova avventura di Adriana Volpe su TV8, eppure i dati degli ascolti non sono stati entusiasmanti per il format condotto dalla ex gieffina e dal giornalista Alessio Viola.

Inoltre, non appena i due hanno messo piede sul palcoscenico, hanno cominciato a prendere piede voci in merito al fatto che i rapporti non fossero idilliaci e che, nel giro di pochissimo tempo, la coppia sarebbe finita ai ferri corti com’è successo a Lorella Cuccarini e Alberto Diaco.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Lorella Cuccarini | Addio al vetriolo: “Maschilista dall’ego sfrenato”

I due conduttori de La Vita in Diretta aveano, almeno all’apparenza, un rapporto professionale sereno e, dopo un primo periodo di necessaria “conoscenza” sembravano aver raggiunto un buon equilibrio.

Una situazione simile a quella che sembravano aver raggiunto Federica Panicucci e Francesco Vecchi, i conduttori di un format di infotainment per Mediaset, cioè Mattino 5.

I due sembravano andare d’amore e d’accordo davanti alle telecamere ma diversi fuori onda diffusi da Striscia La Notizia avevano dimostrato che in realtà i rapporti tra i due erano molto tesi e che la Panicucci non era molto rispettosa nei confronti del collega.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mattino 5 | Federica Panicucci è appena tornata e presto andrà via

I telespettatori quindi temevano – ma forse un po’ speravano – di vedere le stesse schermaglie tra Alessio Viola e la Volpe, magari pregustando già le frecciate velenose che la Volpe ha scambiato per anni con il suo ex collega Giancarlo Magalli (che dovrà presentarsi in tribunale per rispondere alle accuse della Volpe).

Dal momento che le loro performance televisive non sembravano convincenti a sufficienza per calmare i telespettatori, la Volpe e il Viola hanno deciso di usare il potere virale dei social per dimostrare che si trovano benissimo a lavorare assieme e che, anche a telecamere spente, sono perfettamente a proprio agio insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 1 Lug 2020 alle ore 1:46 PDT

“Vacchi ci fa un baffo” ha scritto Adriana sul suo profilo Instagram dopo aver postato un video in cui lei e Viola si scambiano tanti “calci” di saluto reciproco.

Considerando che Adriana ha saltellato con la massima disinvoltura con un tacco 12, non sono state poche le ammiratrici che le hanno fatto i complimenti e che le hanno chiesto addirittura di realizzare un tutorial per insegnare a tutte come saltare sui tacchi senza slogarsi una caviglia.