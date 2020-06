Giancarlo Magalli ospite di Carlo Conti: la stoccata ad Adriana Volpe

Giancarlo Magalli, ospite ieri di Carlo Conti a Top Dieci su Rai 1, ha lanciato una nuova stoccata alla sua collega Adriana Volpe, che è pronta per il suo debutto con Ogni Mattina su Tv8.

Giancarlo Magalli è stato uno degli ospiti di Carlo Conti a Top Dieci. Il conduttore di Rai 2, tra una partita e l’altra all’interno del programma di successo del primo canale, non ha perso l’occasione per lanciare una frecciata alla sua collega con Adriana Volpe.

Non è di certo un mistero, infatti, che i due abbiano più volte discusso, anche in diretta televisiva, durante i Fatti Vostri, programma che conducevano insieme. Discussioni che sono state portate anche in tribunale e che durante l’esperienza al Grande Fratello Vip di lei sembrava quasi potessero essere superate con un eventuale confronto che non è avvenuto.

Forse un po’ a causa dell’emergenza del coronavirus, che ha bloccato tutto, forse un po’ anche per la mancata voglia da parte di entrambi di ricostruire il loro rapporto.

Il conduttore, che in un primo momento era sembrato voler far pace con Adriana, durante la sua ospitata di ieri ha deciso però di tornare sull’argomento, lanciando una frecciata nemmeno tanto velata. Ecco cosa ha detto:

“Con il 99% delle donne con cui ho avuto modo di collaborare mi sono trovato benissimo“ ha tuonato il conduttore, lanciando l’ennesima frecciata ad Adriana Volpe che almeno per il momento ha preferito non replicare.

Carlo Conti vince la serata con Top Dieci: la puntata con Giancarlo Magalli

Carlo Conti, che ieri sera ha avuto modo di poter ospitare Giancarlo Magalli a Top Dieci, ha segnato un altro straordinario successo con il suo programma del venerdì sera di Rai 1. Anche se, per essere proprio precisi, il conduttore di punta dell’azienda pubblica non ha avuto una valida concorrenza a sfidarlo.

Carlo Conti ha vinto la serata con Top Dieci, tra l’altro il conduttore ha recentemente rivelato perché ha lasciato L’Eredità, totalizzando il 19% di share con ben 3.520.000 spettatori.

Una puntata, ieri sera, che ha divertito il pubblico del piccolo schermo a cui non è di certo sfuggita la frecciata di Giancarlo Magalli ad Adriana Volpe.