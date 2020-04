Giancarlo Magalli | Il calcio a Heater Parisi di cui non si...

Giancarlo Magalli è il presentatore più attaccabrighe della RAI? Sembrerebbe proprio di sì: dopo la bagarre con Adriana Volpe scopriamo che Magalli arrivò ai ferri corti anche con la Parisi (ma le cose finirono meglio).

Dopo il lunghissimo e acceso litigio con Adriana Volpe per questioni di serie incompatibilità caratteriali, Giancarlo Magalli si è creato una fama non esattamente lusinghiera.

Vagamente egocentrico, facile al litigio e piuttosto rancoroso, Giancarlo Magalli potrebbe essere un vero incubo per una collega donna.

In una recentissima intervista a Francesca Fialdini per il programma Da Noi A Ruota Libera, il presentatore ha ricordato un vecchissimo episodio che si verificò negli studi Rai nei quali lui e Heater Parisi conducevano fianco a fianco il programma Ciao Weekend. Già allora la Parisi aveva un certo talento a litigare con tutti.

Il carattere esuberante e capriccioso di Heater pare abbia indispettito il presentatore, che non ama essere oscurato dalle proprie partner e, a quanto pare, la Parisi tentò (involontariamente) di fare proprio una cosa simile.

Giancarlo Magalli, Heater Parisi e quel calcio sul popò

Il programma Ciao Weekend era un programma di intrattenimento che andò avanti per due stagioni, tra il 1991 e il 1992, condotto da Giancarlo Magalli con la partecipazione di Michele Mirabella e le esibizioni di Heater Parisi la quale, più che una vera e propria co – conduttrice, era l’ospite fisso della trasmissione.

La Parisi si esibiva tra un blocco e l’altro dello show con i suoi famosi balletti. Naturalmente però c’erano occasioni in cui Heater non si limitava a ballare ma scambiava qualche battuta con Magalli e si rivolgeva agli spettatori a casa.

Proprio in uno di questi momenti si verificò lo “storico” episodio del calcio sul sedere che Magalli ha raccontato proprio alla Fialdini: “Mi si metteva davanti quando parlava! Alla terza volta le ho dato un calcio. Lei si è girata, in diretta, e ha detto ‘Mi hai dato un calcio!’ E io: ‘Sì, e se ti rimetti davanti te ne do un altro!’. Poi alla fine abbiamo avuto un buon rapporto”.

Magalli ha anche spiegato che la Parisi era davvero difficile da sopportare, al livello strettamente professionale, dal momento che aveva dei veri e propri atteggiamenti da diva, arrivando spesso in ritardo e non rispettando gli impegni. È lo stesso Giancarlo Magalli ad aver ammesso però che per l’enorme bravura della Parisi le si perdonava volentieri qualsiasi intemperanza.

Evidentemente però quella volta la pazienza del presentatore si era già esaurita da un pezzo, e la Parisi si è ritrovata con un calcio nel sedere!

Fortunatamente il contrasto tra i due si è risolto rapidamente e in maniera proficua: una vicenda molto differente rispetto invece alla lunghissima bagarre tra Adriana Volpe e lo stesso Magalli.

A far imbestialire la Volpe nelle ultime settimane è stata anche l’apparente ipocrisia di Giancarlo Magalli, il quale avrebbe sbandierato la volontà di sotterrare l’ascia di guerra con la conduttrice dopo aver appreso la notizia del grave lutto che l’ha colpita. Stando a quello che sostiene la Volpe, oltre alle belle parole, non ci sono stati gesti concreti da parte di Magalli.

Stando così le cose, i due finiranno sicuramente in un’aula di tribunale, dal momento che la Volpe ha voluto passare alle vie legali per ottenere soddisfazione dopo le affermazioni sessiste che Magalli fece su di lei.

Nel frattempo, Heater Parisi ha cominciato una vita tutta nuova dall’altra parte del globo: oggi vive a Hong Kong con il marito e i due gemelli, Elizabeth e Dylan, avuti dal suo secondo matrimonio con Umberto Maria Anzolin.

Da Hong Kong, attraverso foto e video di Instagram, negli ultimi mesi la ballerina ha voluto raccontare la pandemia da una prospettiva diversa rispetto a quella italiana e ha raccontato la vita a Hong Kong durante e dopo la quarantena.