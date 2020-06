Filippo Bisciglia prima di Temptation Island: “Antonella Elia è dolcissima”

Filippo Bisciglia, recentemente intervistato dal magazine di Uomini e Donne, si è sbilanciato su cosa pensa di Antonella Elia prima dell’inizio di questa nuova edizione di Temptation Island.

Filippo Bisciglia è pronto più che mai ad iniziare una nuova edizione, che promette grandi cose, di Temptation Island. Per l’occasione, infatti, il conduttore di canale 5 è stato intervistato dal magazine di Uomini e Donne, dove tra una confessione e l’altra ha svelato cosa pensa di Antonella Elia.

La showgirl, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, non è passata inosservata al pubblico del piccolo schermo a causa del suo carattere fumantino.

“Io non posso nascondere che a me Antonella piaccia molto” ha ammesso Filippo Bisciglia su Antonella Elia a Temptation Island, che aveva già anticipato al pubblico che vedremo un’inedita versione della showgirl. “Io e lei abbiamo avuto modo di conoscerci qualche anno fa perché abbiamo preso parte alla stessa edizione di Tale e Quale Show” ha spiegato il conduttore.

“Posso dirvi che è una donna dolcissima e durante il corso del programma, come ben sapete, si parlerà di dinamiche relative alla coppia dove si mettano al centro dell’attenzione i sentimenti” ha proseguito il conduttore. “Non sarà come al Grande Fratello, Antonella reagisce solo se si sente attaccata o sento bersaglio” ha concluso.

Temptation Island | Filippo Bisciglia promette: “Sarà un’edizione di fuoco!”

Il conduttore di Temptation Island, durante il corso dell’intervista, ci ha anche tenuto a rassicurare i suoi fedeli sostenitori, confidando loro che quest’anno vedranno sul piccolo schermo un’edizione di fuoco, che di certo non farà rimpiangere le precedenti andate in onda.

“Posso assicurarvi che quest’anno sarà un’edizione di fuoco” ha ammesso Filippo Bisciglia su Temptation Island 2020. “Ci sono bastate poche ore per capire che quest’anno non ci si annoierà affatto” ha spiegato il conduttore, che sembra essere in lizza per il Grande Fratello Vip. “Il cast è davvero molto assortito e renderà il tutto davvero speciale”.

“Le sei coppie sono molto diverse tra loro, sia per età sia per le motivazioni che li hanno spinti a prendere parte al programma” ha concluso. “Provengono tutti da realtà molto diverse tra loro” ha aggiunto.

Non ci resta che attendere ancora pochi giorni per scoprire cosa succederà in questa nuova edizione di Temptation Island.