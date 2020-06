Temptation Island | Sossio: “Pietro è innamorato di Antonella Elia, ma …”

Temptation Island | Sossio Aruta e Ursula Bennardo, intervistati dal magazine di Uomini e Donne, si sono sbilanciati sulla partecipazione di Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

Temptation Island tra meno di una settimana tornerà sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca. Per quest’anno, come più volte anticipato, le cose saranno un po’ diverse. In quanto per la prima volta ci sarà un’edizione mista, formata da persone comuni e personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Tra questi ci sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane, una delle coppie che il pubblico non vede l’ora di ammirare sull’isola delle tentazioni. La partecipazione dei due, tra l’altro, è stata commentata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo sulle pagine del magazine di Uomini e Donne.

Sossio, che ha avuto modo di conoscere Antonella al Grande Fratello Vip, tra l’altro lui si è candidato anche per le prossime edizioni, ha assicurato che a suo parere, nonostante quello che il pubblico pensi di lui, Pietro sia molto innamorato della showgirl ma che potrebbe cadere in preda alle dinamiche del programma facendo infuriare la Elia.

“Onestamente credo che lui sia innamorato di Antonella, ma ho paura che potrebbe cedere, in maniera del tutto ingenua, a quelle che sono le dinamiche del programma” ha rivelato Sossio Aruta su Pietro Delle Piane a Temptation Island. “Antonella potrebbe arrabbiarsi e non poco” ha aggiunto.

Sossio e Ursula su Antonella Elia e Pietro a Temptation Island: “Lei è una furia”

Sossio Aruta e la sua Ursula Bennardo si sono lasciati sfuggire anche qualche considerazione in merito al carattere fumantino di Antonella Elia, convinti che potrebbe scatenare qualche litigio nel villaggio delle fidanzate.

“Io sono convinta che, dato il suo carattere molto particolare, possa non andare d’accordo con le altre partecipanti” ha ammesso Ursula Bennardo su Antonella Elia a Temptation Island, tra l’altro la De Filippi ha confermato Alessia Marcuzzi al timone dell’edizione NIP. “Lei è una vera e propria furia” ha aggiunto la compagna di Sossio, che ha preso parte alla prima edizione Vip del programma.

Il sentimento che lega Antonella Elia e Pietro Delle Piane riuscirà a sopravvivere anche a Temptation Island? Ne vedremo sicuramente delle belle.