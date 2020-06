Temptation Island | Maria De Filippi conferma Alessia Marcuzzi

Temptation Island | Maria De Filippi ha confermato Alessia Marcuzzi alla conduzione dell’Isola delle tentazioni. Ecco quale versione condurrà secondo Dagospia.

Temptation Island, come i suoi fedeli telespettatori ricordano bene, va in onda in un anno in due versioni differenti, quella VIP e quella dedicata alle coppie formate da persone comuni.

Quest’anno però a causa dell’emergenza del coronavirus i piani relativi al programma sembrano essere un po’ cambiati. Se Maria De Filippi, lei è a capo del programma, ci aveva abituato con Filippo Bisciglia per l’edizione NIP, mentre Alessia Marcuzzi a quella VIP, le cose ora andranno diversamente.

Bisciglia, infatti, a breve partirà per la prima volta con un’edizione mista, tra l’altro ha svelato i primi colpi di scena, e in molti si sono chiesti se l’edizione condotta dalla Marcuzzi fosse stata cancellata, visto che lui si è ritrovato a svolgere il loro di padrone di casa di entrambe le edizioni riunite in unico format.

La risposta è presto servita dal portale Dagospia che ha rivelato in anteprima che Maria De Filippi ha confermato Alessia Marcuzzi a Temptation Island, sbilanciandosi anche su come sarà la versione da lei condotta.

Alessia Marcuzzi a Temptation Island: quale edizione condurrà

Alessia Marcuzzi, come anticipato, è stata confermata al timone di un’edizione dell’isola delle tentazioni, ma quale format ha in serbo per lei Maria De Filippi visto che Filippo Bisciglia andrà a condurre un’edizione mista? La risposta è presto data.

Alessia Marcuzzi condurrà Temptation Island NIP, in quanto questa versione del programma andrà in onda in contemporanea con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e per questo motivo si è deciso di optare per un’edizione dedicata alle persone comuni considerato che in corso ci sarà già un programma dedicato ai volti più amati del mondo dello spettacolo.

Una mossa che ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo, ma che invece ha fatto esultare altri come Maurizio Costanzo, che ha stroncato l’edizione VIP, giudicandola meno genuina rispetto a quella classica.

Alessia Marcuzzi ritorna con l’isola delle tentazioni a settembre e per la prima volta sarà a capo dell’edizione NIP.