Barbara d’Urso | Filippo Nardi in difficoltà: “Non voglio chiederle aiuto”

Barbara d’Urso | Filippo Nardi, uno dei suoi opinionisti, ha rivelato al settimanale Mio, di avere un momento di difficoltà economica ma che nonostante tutto non vuole chiederle aiuto.

Barbara d’Urso, prima che l’emergenza del coronavirus colpisse anche il mondo della televisione, vantava tra i suoi opinionisti l’ex concorrente del Grande Fratello, Filippo Nardi.

Quest’ultimo da qualche anno, infatti, svolge il ruolo di opinionista in tv e, come molti suoi colleghi, a causa dell’emergenza ha smesso di lavorare. L’opinionista di Pomeriggio 5, intervistato dal settimanale Mio, ha rivelato di avere dei problemi economici a causa dell’assenza di lavoro, ma nonostante tutto non ha intenzione di chiedere aiuto alla bella conduttrice partenopea.

“Barbara è una mia grande amica che lavora nel mondo dello spettacolo” ha ammesso Nardi sulla conduttrice, che di recente ha chiarito i suoi rapporti con Federica Panicucci. “Ma non ho nessuna intenzione di chiederle aiuto, nonostante il periodo di difficoltà” ha concluso l’opinionista.

Filippo Nardi non vuole chiedere aiuto a Barbara d’Urso. Molto probabilmente anche perché i suoi programmi sono in pausa e ritorneranno durante il mese di settembre con l’inizio della nuova stagione televisiva.

Filippo Nardi salta le ospitate da Barbara d’Urso: “Mi guarderò intorno”

Filippo Nardi, come anticipato, a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia non ha potuto prendere parte ai programmi di Barbara d’Urso, dove prima di ricoprire il ruolo di opinionista fisso.

Nonostante tutto, però, l’ex concorrente del Grande Fratello non ha nessuna intenzione di arrendersi e si sta guardando intorno per risollevarsi da questo periodo di crisi, chiedendo perfino aiuto allo stato che purtroppo ha rifiutato la sua domanda di ricevere il bonus di 600 euro per le partite iva.

“Mi è stato rifiutato il sussidio dell’Inps perché lo scorso anno ho avuto numerose, e sostanziose, entrate, ma ho pagato anche un sacco di tasse” ha rivelato Filippo Nardi in difficoltà economica, che di recente si era lasciato andare ad un lungo sfogo sull’argomento in questione. “Mi guarderò intorno e cercherò altro da fare” ha concluso amareggiato l’opinionista.

Nonostante tutto Filippo non ha perso la speranza ed è pronto a ricominciare e noi non possiamo che fargli un grosso in bocca al lupo.