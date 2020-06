Barbara d’Urso su Federica Panicucci ammette: “Non ci frequentiamo”

Barbara d’Urso, recentemente intervistata dal portale Di Lei, ha parlato del suo rapporto con Federica Panicucci, sbilanciandosi anche sulla nuova edizione del Grande Fratello Nip.

Barbara d’Urso, dopo una stagione televisiva non proprio facile a causa dell’emergenza del coronavirus, si è presa un periodo di meritato riposo dal piccolo schermo, la consueta pausa estiva, per poi ritornare con i suoi programmi a partire dal mese di settembre.

La bella conduttrice partenopea, tra una giornata di riposo e l’altra, ha concesso un’intervista al portale web Di Lei, dove oltre a parlare dei suoi progetti lavorativi ha fatto anche chiarezza sul suo rapporto con Federica Panicucci. Le due, secondo i media, non avrebbero buoni rapporti, ma tale notizia è stata più volte smentita dalle dirette interessate.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Programmi Mediaset | Termina Pomeriggio 5 e la Panicucci va in ferie

“Io e Federica abbiamo un rapporto ottimo” ha spiegato la conduttrice che di recente ha rimproverato Elena Morali a Live Non è la d’Urso. “Tra noi due non c’è mai stato nessun tipo di attrito, per questo motivo è divertente vedere quando i giornalisti si inventano delle guerre che non ci sono mai state” ha ammesso Barbara d’Urso su Federica Panicucci.

“Noi non ci siamo mai frequentate in passato e non lo facciamo nemmeno adesso” ha proseguito la conduttrice di Pomeriggio 5. “Certo, ci capita di incontrarci spesso sul lavoro e la trovo una grande professionista, che svolge egregiamente il suo lavoro” ha aggiunto.

Grande Fratello | Barbara d’Urso confessa: “Mi manca, ma non sappiamo quando tornerà”

La conduttrice, tra una confessione e l’altra, ha parlato anche del suo futuro in tv. Barbara, infatti, riprenderà regolarmente a settembre la messa in onda di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la d’Urso. Destino ancora incerto, come rivelato dalla d’Urso stessa, per l’edizione nip del Grande Fratello.

Mediaset non ha ancora chiaro il palinsesto tv per il 2021, anche perché si sa se l’emergenza sanitaria continuerà ancora a lungo o meno. Al momento, l’unico reality certo, sembra essere l’edizione Vip di Signorini e Temptation Island.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip 5 | Trattative per Can Yaman, star di Daydreamer

“Non posso negare che avverto la mancanza del Grande Fratello” ha premesso la conduttrice, che di recente è stata presa in giro da Bianca Guaccero a Detto Fatto. “Sicuramente, qualora dovesse farsi la nuova edizione, si farà molto più in là” ha ammesso Barbara d’Urso sul Grande Fratello Nip.

“Probabilmente in primavera inoltrata, che è anche di solito la sua collocazione, ma al momento non si sa quasi nulla in merito ai palinsesti del prossimo anno” ha spiegato la conduttrice.

“Purtroppo siamo in una situazione molto delicata e si naviga a vista perché nessuno può prevedere quello che accadrà in autunno” ha aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram King & Queen #colcuore❤️ 📷 @julianhargreaves Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 26 Giu 2020 alle ore 7:27 PDT

“Molte cose non sono ancora state stabilite dall’azienda” ha concluso Barbara d’Urso su Mediaset. “Ad esempio, al momento non siamo ancora stati informati sulla possibilità o meno di avere il pubblico di nuovo in studio a settembre”.