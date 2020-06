La fame ti assale e non sai come fermarla? Evita questi cibi!

Hai costantemente fame? Forse stai sbagliando qualcosa. Ti sei mai chiesta se tutto quello che includi nella tua alimentazione quotidiana è sano, nutriente, consumato nel momento giusto e bilanciato? Oggi ti daremo qualche consiglio e diverse risposte.

Non proprio tutto quello che sei solita mangiare rientra nella categoria di alimenti sani. Questo accade talvolta anche per quelli che si spacciano per “prodotti light”. Necessario è consumare cibo con il giusto apporto di nutrienti in maniera bilanciare per evitare scompensi futuri e una fame implacabile! La fame ti assale e non sai come fermarla? Evita questi cibi!

SULLO STESSO ARGOMENTO: Menù settimanale 1200 calorie giornaliere | Segui il programma per dimagrire

Placa la fame evitando questi cibi

Non tutti sanno che moltissimi dei cibi che consumiamo regolarmente creano una vera e propria dipendenza. Stiamo parlando in primis dei dolciumi. Dolci di ogni tipo come merendine, dolci confezionati, tutto ciò che rientra nella categoria junk food.

Non solo alimenti dolci che contengono un elevatissimo quantitativo di zuccheri ma anche i famosi cibi raffinati. Quando parliamo di cibi raffinati parliamo principalmente di farine bianche e zucchero bianco. Questi sono la componente maggiore di tutti i panificati che consumiamo purtroppo largamente, spalmati per tutto l’arco della settimana.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pizza leggera SENZA farina | Sazia con sole 150 calorie!

Sono anche la causa della nostra dipendenze dagli stessi e quindi da uno stato di fame continuo quasi senza fine. Cosa fanno i cibi raffinati nel nostro corpo? Tutti gli alimenti ricchi di zuccheri come anche quelli raffinati provocano un rilascio di dopamina, serotonina e insulina, queste sostanze creano rispettivamente: dipendenza, euforia, abbassamento della glicemia.

Non appena la glicemia si abbassa provi un desiderio incontenibile di zucchero così da sentire subito il bisogno di consumarne altro. Tutti gli zuccheri nel tuo corpo si trasformano poi in grassi, altro aspetto importante da considerare.

A questo punto cosa devi fare?

Per sentirsi sazie, mangiare sano, essere in forma e ricche di energia è bene quindi consumare con regolarità cibi integrali, cereali, avena (alimento straordinario!) riso, farro, orso, quinoa, segale ecc.. ed evitare per quanto si può i cibi raffinati.