Filippo Nardi senza lavoro: “Ho chiesto il bonus di 600 euro”

Filippo Nardi, fedele opinionista di Barbara d’Urso, ha rivelato di essere rimasto senza lavoro a causa dell’emergenza del coronavirus e per questo motivo ha richiesto il bonus riguardante le partite iva.

Filippo Nardi è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a una delle prime edizioni del Grande Fratello e per essere uno dei fedeli opinionisti di Barbara d’Urso.

Il Conte, recentemente intervistato dal settimanale Nuovo, ha rivelato che a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia non è riuscito più a lavorare in quanto le emittenti televisive hanno preferito tagliare radicalmente lo spazio dedicato al mondo dello spettacolo, favorendo la parte inerente all’informazione. Ciò ha causato alcune perdite economiche a chi di lavoro svolgeva il ruolo di opinionista nei salotti televisivi.

“Tutti sono convinti che perché siamo in tv navighiamo nell’oro, ma la realtà è ben distante da tutto questo” ha ammesso l’opinionista di Barbara d’Urso, tra l’altro negli scorsi mesi si è mormorato che tra loro due ci fosse una storia d’amore. “Ho fatto richiesta per avere il bonus di 600 euro, quello per chi ha la partita iva, ma non mi è arrivato nemmeno un euro” ha spiegato l’opinionista. “Quei soldi mi avrebbero fatto comodo, visto che tutti i miei impegni lavorativi sono stati cancellati” ha concluso.

Filippo Nardi dopo l’emergenza del coronavirus: “Non ci ucciderà la salute, ma la fame”

Filippo Nardi ha provato a rimediare alla crisi economica cercando anche un tipo di occupazione che non riguardasse il mondo dello spettacolo, ma purtroppo in questo momento difficilmente si procede con le assunzioni visto che le attività sono state costrette a stare ferme per mesi a causa del coronavirus.

“Il vero disastro, tralasciando il fattore salute, inizierà adesso” ha osservato Filippo Nardi sull’emergenza del coronavirus, tra l’altro lui ha dichiarato anche di averne avuto i sintomi. “C’è chi morirà di fame e non perché ha preso la malattia” ha osservato. “Sarà una lenta agonia” ha aggiunto.

L’opinionista di Barbara d’Urso si è lasciato andare ad un lungo sfogo, condividendo quello che purtroppo è diventato il problema di molti italiani che sono rimasti senza lavoro a causa del coronavirus. Basti pensare anche al recente sciopero della fame di Sandra Milo in sostegno di tutte quelle persone che sono rimaste senza lavoro.