Barbara d’Urso rimprovera Elena Morali a Live: “Qua decido io!”

Barbara d’Urso durante il corso di Live ha rimproverato Elena Morali, fidanzata di Luigi Favoloso, a causa dei suoi continui attacchi verso la famiglia del suo ex fidanzato Daniele Di Lorenzo.

Barbara d’Urso, durante il corso della diretta di ieri sera di Live Non è la d’Urso, ha avuto modo di poter ospitare in collegamento Elena Morali. Quest’ultima, un po’ controvoglia, si è ritrovata a dover rispondere alle accuse del suo ex fidanzato Daniele Di Lorenzo, che nelle scorse ore ha pubblicato quelle che sembrerebbero essere delle conversazioni che avrebbero avuto all’oscuro di Luigi Favoloso, attuale compagno della showgirl.

Daniele ha rivelato che la storia con Favoloso sarebbe soltanto una montatura per attirare una maggiore popolarità e che lo avrebbe lasciato durante il corso della puntata. Elena ha ovviamente smentito tutto ciò, iniziando ad inveire contro il suo ex e tirando in ballo anche la sua famiglia, facendo andare su tutte le furie la padrona di casa che più volte l’ha rimproverata ma quest’ultima non ha voluto sentire ragioni.

“Elena, qua decido io e non tu!” ha tuonato Barbara d’Urso contro Elena Morali, tra l’altro la conduttrice è andata in onda nonostante l’infortunio alla mano.

“Io ti faccio un salutame a soreta e ti liquido in un secondo” ha proseguito la padrona di casa. “Ti ho detto di non parlare della famiglia di Daniele, ma di voi due” ha concluso stizzita la padrona di casa.

Elena Morali sposa Luigi Favoloso a Zanzibar: la confessione da Barbara d’Urso

Elena Morali, durante il corso della sua ospitata a Live Non è la d’Urso, ha confermato di essersi sposata a Zanzibar con Luigi Favoloso secondo un rito masai.

La showgirl ci ha tenuto a chiarire che a breve, quando sarà possibile visto che la coppia si trova ancora in vacanza, rifaranno il rito anche nel bel paese.

La cerimonia, manco a farlo apposta, è stata filmata dalle telecamere di canale 5 che ha ripreso tutto il matrimonio di Elena Morali e Luigi Favoloso, anche se loro avevano postato alcuni scatti delle nozze sui rispettivi profili social.

Nonostante sia arrivata anche la celebrazione del loro amore, dopo soli 4 mesi, il pubblico del piccolo schermo non è affatto convinto di questa coppia, sospettando stiano insieme soltanto per visibilità.

Elena Morali a Live Non è la d’Urso ha fatto infuriare la padrona di casa, ma dopo essere stata richiamata all’ordine ha iniziato a parlare soltanto di ciò che riguarda lei e non le persone che non erano presenti in quel momento.