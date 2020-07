Barbara d’Urso | Antonio Zequila: “Può darsi mi abbia pensato come preda”

Barbara d’Urso è stata la protagonista di un retroscena di Antonio Zequila che, intervistato da Radio Italia Anni 60, ha rivelato che potrebbe essere stato visto come una possibile preda da lei.

Barbara d’Urso, nonostante sia in vacanza per qualche tempo dal piccolo schermo, continua ad essere una delle protagoniste indiscusse dei media. Questa volta a tirarla in ballo è stato l’attore Antonio Zequila che intervistato da Turchese Baracchi per Radio Italia Anni 60 ha rivelato che potrebbe aver pensato alla conduttrice di Pomeriggio 5 come una possibile preda e che al tempo stesso lei l’avrebbe pensato come un possibile corteggiatore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Barbara d’Urso querela Naike, figlia di Ornella Muti: lei spiega il motivo

“Barbara mi piace, è una bellissima donna” ha esordito Zequila, che di recente ha ricevuto una frecciata da Sossio Aruta. “Soprattutto per l’età che ha, se li porta davvero bene, considerato che i 40 anni li ha superati” ha proseguito l’attore. “Se l’ho mai vista come una preda? Potrebbe darsi anche lei mi abbia visto in quel modo, come una preda, chi può saperlo” ha concluso Zequila.

“Noi abbiamo un bellissimo rapporto a livello lavorativo, ci rispettiamo” ha aggiunto, facendo intuire che forse ci sia stato del tenero. Barbara d’Urso è attratta da Zequila? Secondo lui potrebbe.

Antonio Zequila elogia Barbara d’Urso e lancia una stoccata ad Antonella Elia: “Copione già scritto”

Antonio Zequila, oltre ad elogiare Barbara d’Urso per il suo aspetto, ha anche commentato la partecipazione di Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island.

L’attore ha rivelato che non l’ha ancora vista, ma ha ammesso che secondo lui reciterà un copione già scritto insieme al fidanzato, in cui faranno finta di litigare per poi fare pace all’ultimo e promettere al pubblico un matrimonio che non arriverà mai.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mara Venier vs Simona Ventura | Zequila: “Lei era la regina indiscussa”

“Al momento non l’ho ancora visto, ma credo sia un bel copione già scritto” ha ammesso Antonio Zequila su Antonella Elia a Temptation Island, che di recente sembra aver registrato il falò di confronto con Pietro Delle Piane. “Saranno andato lì a litigare, poi faranno pace una volta usciti dal programma e si inventeranno un matrimonio che non avverrà” ha proseguito l’attore.

“Antonella è sempre stata una stratega, le piace fare la vittima” ha criticato Antonio. “Mi ha deluso davvero tanto, essendo io una persona cristallina” ha aggiunto. “Lei no, è egoista ed usa le persone quando le fa comodo. Tant’è prima si era legata a me e subito dopo a Sossio per poi nominarla” ha concluso.

Antonio Zequila ancora una volta non le manda a dire. Barbara d’Urso e Antonella Elia replicheranno?