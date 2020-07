Pago pronto a tornare con Serena Enardu? Lui svela: “Ho speranza”

Pago è pronto a tornare insieme a Serena Enardu dopo la recente rottura? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, intervistato da Il Giornale, ha parlato della sua storia d’amore naufragata e della canzone che ha scritto per Serena.

Pago, dopo l’esperienza a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, ha fatto il suo ritorno nel mondo della musica. Il cantante è tornato sulle scene con il pezzo Tu Lo Sai, canzone che come ormai noto è dedicata alla sua ex fidanzata Serena Enardu.

Ovviamente, è bene precisare, che la canzone è stata composta prima che i due scegliessero di separarsi per l’ennesima volta, ma durante una recente intervista concessa a Il Giornale, Pacifico Settembre sembrerebbe non aver perso le speranze in un ipotetico nuovo ritorno di fiamma.

“Come ben sapete il mio nuovo singolo è dedicato a Serena” ha precisato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che di recente è stato derubato a Milano. “Devo precisare che quando è nata la canzone, noi ci stavamo ancora vivendo e non è nata dopo la rottura” ha aggiunto.

“Nel testo della canzone c’è tanta speranza, ma anche tanta delusione” ha concluso il cantante.

Pago è pronto a tornare con Serena Enardu? Il cantante, come riportato, ha rivelato che la canzone è ricca di speranza e in più di un’occasione non ha mai nascosto di non escludere un ritorno di fiamma con la sua ex, nonostante il loro rapporto sembra essere arrivato al capolinea.

Pago difende Serena Enardu dopo la rottura: “Non sanno come stanno le cose”

Pago, durante il corso dell’intervista, ha anche difeso la sua ex compagna Serena Enardu, visto che fin dalla loro prima rottura pubblica è stata bersaglio di numerose critiche da parte del popolo della rete.

“Sono profondamente dispiaciuto che lei sia stata così attaccata durante il nostro percorso televisivo” ha ammesso Pacifico Settembre su Serena Enardu, tra l’altro quest’ultima sembrerebbe essere stata smascherata dal suo ex Giovanni Conversano.

“Gli hater del web non sanno come stavano realmente le cose tra noi due” ha aggiunto. “Non sanno quello che accadeva tra noi nella nostra vita di tutti i giorni”.

Pago ha difeso Serena Enardu dopo la rottura, spiazzando ancora una volta il suo fedele pubblico che è più convinto che mai che il suo beniamino ami ancora la sua ex compagna.