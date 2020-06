Pago derubato a Milano: “Ho bisogno di una benedizione” – VIDEO

Pago ha denunciato sul suo profilo Instagram di essere stato derubato a Milano. L’ex fidanzato di Serena Enardu ha trovato il finestrino della sua auto rotto e mancavano tutti i suoi oggetti personali, tra cui il portafoglio.

Pago non sta decisamente passando un bel periodo dopo la rottura con Serena Enardu. Il cantante, sul suo profilo Instagram, ha rivelato ai suoi fedeli sostenitori che è stato derubato nel capoluogo lombardo.

Pacifico, infatti, questa mattina ha ritrovato il finestrino della sua automobile completamente a pezzi. Chi ha fatto tale gesto, ovviamente, lo ha fatto per poter rubare ciò che la vettura conteneva. Tant’è che il cantante non ha trovato più il suo portafoglio, con tanto di documenti e soldi, inclusi altri oggetti personali.

“Davvero bella Milano, nulla da dire, ma succedono anche cose del genere” ha esordito Pago derubato a Milano, che di recente ha commentato la sua esperienza al Grande Fratello Vip. “Buon martedì a tutti voi, io continuo la giornata andando in palestra” ha proseguito il cantante.

“Dopo vado in palestra e poi devo cambiare il vetro” ha concluso l’ex di Serena Enardu. “Ho bisogno di una benedizione” ha aggiunto.

Pago fa una precisazione dopo il furto a Milano: “Sono altri i problemi veri”

Pacifico Settembre, dopo aver aggiunto ironicamente di aver bisogno di una benedizione, ha preferito fare chiarezza su questa frase specificando che ovviamente la sua era puramente una battuta ed è consapevole che esistono problemi più gravi nella vita di tutti i giorni.

“Ovviamente ci tengo a precisare che la mia era soltanto una battuta” ha subito precisato l’ex di Serena Enardu, tra l’altro Giovanni Conversano ha pubblicato una lettera contro di lei.

“So bene che i problemi della vita sono altri” ha proseguito il cantante. “Magari il portafoglio che mi hanno portato via, che poi dentro non c’era chissà che, potrà essere utile a qualcuno per mangiare e bene” ha concluso Pago dopo il furto a Milano. “Che Dio benedica questa persona” ha aggiunto.

Pacifico Settembre si è sfogato su Instagram in merito al triste episodio che gli è capitato, anche se ha reagito, come lui sa fare, con il sorriso sulle labbra ed una forte determinazione.