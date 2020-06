Serena Enardu smascherata da Conversano: “So cos’è successo con Pago”

Serena Enardu è stata smascherata da Giovanni Conversano che in una lettera su Di Più ha raccontato quella che sembrerebbe essere la verità su cosa è successo tra lei e Pago per spingerli di nuovo alla rottura.

Serena Enardu è stata la destinataria di una lettera pubblicata da Giovanni Conversano, suo ex fidanzato conosciuto negli studi del Trono Classico di Uomini e Donne, sul settimanale Di Più.

Giovanni ha ammesso di conoscere tutta la verità in merito alla rottura dell’influencer e Pago, in quanto loro due non avrebbero raccontato ciò che li avrebbe realmente spinti a dirsi addio per l’ennesima volta, visto che avevano provato a rimettere insieme i cocci del loro rapporto già durante l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini dopo aver interrotto ogni rapporto dopo la partecipazione a Temptation Island Vip.

Conversano è convinto che Serena non fosse più legata al cantante da tempo, ma che abbia voluto sfruttare la sua partecipazione al reality show di canale 5 per avere una maggiore visibilità e che avrebbe voluto fare lo stesso anche con Alessandro Graziani, il ragazzo che catturò il suo interesse durante l’esperienza a Temptation Island Vip, tornando per lui al dating show di Maria De Filippi su canale 5.

“Serena, per l’ennesima volta, hai illuso Pacifico proprio come hai fatto con me in passato” ha iniziato Conversano nella sua lettera contro Serena, che di recente è stata attaccata da Sossio Aruta. “Hai segnato la sua vita, proprio come tempo fa hai fatto con me distruggendo ogni cosa avessi costruito senza un apparente motivo”.

“Mi hai lasciato nella polvere delle calunnie che mi hai lanciato, senza che io avessi fatto qualcosa per ferirti” recita la lettera di Giovanni Conversano contro Serena Enardu. “Lui forse non è riuscito a conoscerti fino in fondo, scegliendo di riprenderti perché non aveva ben compreso la situazione, di cosa tu eri capace di fare” prosegue l’ex protagonista di Uomini e Donne.

“Per te era importante soltanto sfruttare l’ennesima occasione per tornare alla ribalta, soprattutto ora che reciti il ruolo della vittima quando sui social hai annunciato a tutti quanti che è stato lui ad essersene andato di casa” aggiunge Giovanni. “Chissà perché sei sempre tu la vittima e mai la carnefice” conclude Conversano, facendo nuovamente riferimento alla fine della loro storia avvenuta ormai anni fa.

Giovanni Conversano scrive a Serena Enardu dopo la rottura con Pago: spunta Alessandro Graziani

Giovanni Conversano, durante il corso della sua lettera contro l’ex di Pago fa delle accuse ben precise, tirando in ballo anche Alessandro Graziani, rendendolo quello che sembrerebbe essere ai suoi occhi l’ennesimo burattino di Serena.

In quanto l’influencer sarebbe stata disposta a tornare a Uomini e Donne per lui. Anche se Alessandro, bisogna specificare, ricoprire il ruolo di corteggiatore di Giovanna Abate e non di tronista.

“Fino a questo momento nessuno di voi due ha voluto spiegare realmente cosa sia successo, ma io so tutto cara Serena” prosegue Giovanni Conversano nella sua lettera contro Serena, che di recente ha litigato con Karina Cascella .

“Hai continuato in questi mesi ad intrattenere rapporti telefonici con Alessandro Graziani e Pacifico ha scoperto tutto e per questo motivo ha deciso di interrompere di nuovo la vostra relazione. Non è vero?” ha chiesto retoricamente a Serena Enardu, che almeno per il momento ha preferito non replicare di fronte a tali insinuazioni sul suo conto.

“Stavi organizzando il tuo ritorno a Uomini e Donne proprio per rivedere Graziani, non è vero?” concluso Giovanni.

“La verità è soltanto che sei bramosa di avere la fama e tutti quelli che ti conoscono sono al corrente della sua smania di tornare alla ribalta” conclude nella sua lettera Conversano. “Sei disposta a farlo pur giocando con i sentimenti degli altri” aggiunge.

Serena Enardu voleva tornare a Uomini e Donne per Alessandro Graziani? Almeno per il momento, come anticipato, lei non ha ancora replicato di fronte a queste nuove indiscrezioni sul suo conto.