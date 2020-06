Involtini di melanzane grigliate | come prepararli in poco tempo

Scopri 3 ricette di involtini di melanzane da farcire con ingredienti sfiziosi, come ricotta, speck e fiori di zucca, da servire freddi o tiepidi.

Con l'arrivo dell'estate, le alte temperature, l'umidità, quasi nessuno vuole stare ore ai fornelli per preparare contorni. Inoltre si preferiscono piatti veloci da servire sia freddi che tiepidi. Oggi vogliamo proporvi delle ricette da preparare con le melanzane, un ortaggio tipico della stagione estiva. Vanta di tantissime proprietà benefiche per la salute del nostro organismo, in quanto sono ricche di sali minerali e vitamine. Le melanzane sono molto versatili, si prestano a diverse preparazioni scopriamo 3 ricette da preparare con semplici e pochi ingredienti. Contorni semplici e veloci da realizzare: involtini di melanzane farciti Leggi attentamente queste tre ricette di melanzane, potete servire come contorni o antipasti, sono involtini da farcire di modo diversi che delizierà tutti i palati. Contorni semplici e particolari allo stesso che si preparano in poco tempo e senza alcuna difficoltà. 1- Involtini di melanzane con ricotta Gli involtini di melanzane con ricotta un contorno che si prepara facilmente, perfette da gustare sia a pranzo che a cena. Una ricetta perfetta da servire come antipasto sfizioso quando avete ospiti a cena. tutti apprezzeranno grandi e piccini, davvero gustoso. Le melanzane vengono grigliate e non fritte, quindi sono più salutari, poi vengono farcite con la ricotta e prosciutto cotto. Potete provare ad anticipare questa pietanza, arrostendo le melanzane e poi le lasciate raffreddare quando avete tempo a disposizione le farcite. Ecco gli ingredienti e gli step da seguire per prepararle. Ingredienti per 2 persone 2 melanzane

250 g di ricotta

80 g di prosciutto cotto

6 cucchiai di passata di pomodoro

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

8 foglie di basilico

6 cucchiai di parmigiano reggiano

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Iniziate a preparare questa sfiziosa ricetta, lavate sotto acqua corrente le melanzane e le asciugate, eliminate le estremità e tagliatele a fette nel senso della lunghezza, tenete da parte in un piatto. Fate riscaldare una padella antiaderente o una griglia e arrostite per bene le fettine di melanzane.

Dovranno essere cotte bene entrambi i lati, così averete una cottura omogenea, poi adagiatele su un piatto da portata e lasciate intiepidire un pò. Nel frattempo, mettete in un pentolino la passata di pomdoro, un pò di sale e olio extra vergine di oliva e lasciate cuocere per un pò.

Dedicatevi al ripieno, mettete in una ciotola la ricotta fresca, 2 cucchiai di Parmigiano Reggiano grattugiato, un pò di sale e pepe.

Lavorate con un cucchiaio per ottenere una consistenza omogenea e densa, tagliate a dadini il prosciutto cotto e preparate gli involtini. In un piatto mettete le fettine di melanzane, distribuite il ripieno di ricotta e aggiungete il prosciutto, avvolgete bene. Proseguite in questo modo fino a quando non avrete terminato le melanzane.

Distribuite il restante sugo, spolverate con il parmigiano grattugiato e decorate con delle foglioline di basilico lavate e asciugate. Se non mangiate tutti gli involtini, conservateli in frigo per 2 giorni al massimo in un contenitore a chiusura ermetica.

Buon Appetito!

2- Involtini di melanzane con speck e scamorza

Gli involtini di melanzane con speck e scamorza sono una ricetta sfiziosa e invitante che si prepara in pochissimo tempo. Un piatto che si può servire come antipasto sfizioso o come contorno, da accompagnare con salumi e formaggi, oppure gustarli così, che è un piatto completo.

Ingredienti per 4 persone

2 Melanzane

100 g di Scamorza

230 g Speck

Sale q.b.

Preparazione