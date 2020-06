Pago approda a Uomini e Donne dopo Serena Enardu? Lui fa chiarezza

Pago, dopo la delusione amorosa dalla fine della sua relazione con Serena Enardu, è pronto ad approdare a Uomini e Donne come tronista? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini racconta tutta la verità.

Pago, da qualche tempo a questa parte, è diventato il protagonista indiscusso della cronaca rosa a causa della sua relazione, ormai giunta al capolinea, con Serena Enardu. I due scelsero di prendere parte alla scorsa edizione di Temptation Island Vip e, alla fine del loro percorso, decisero di separare le loro strane per poi riprovare a rimettere insieme i cocci del loro rapporto durante l’esperienza al Grande Fratello Vip che sembra aver risanato le vecchie ferite ma così non è stato.

Qualche settimana fa, come anticipato, i due hanno deciso di separarsi di nuovo e in rete sono spuntate alcune indiscrezioni che vedrebbero il cantante prendere parte alla prossima stagione di Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Per trovare una nuova compagna dopo la delusione con Serena.

Recentemente intervistato da Super Guida Tv, il cantante ha deciso di fare chiarezza sull’argomento, rivelando se prenderà parte o meno alla prossima stagione televisiva del dating show di Maria De Filippi.

Pacifico Settembre, che di recente ha rivelato di aver ricevuto delle proposte indecenti, ha smentito la sua presenza nel programma, rivelando che preferirebbe ricoprire altri ruoli sul piccolo schermo degli italiani piuttosto che il tronista.

“Onestamente non credo di essere portato per un ruolo del genere“ ha ammesso l’ex di Serena Enardu. “Non mi ci vedo proprio in un contesto così (…) Se dovessi scegliere di quale trasmissione fare parte, facendo il cantante, direi senza dubbio Amici o X Factor” ha svelato il cantante. “Non nascondono che mi piacerebbe avere modo di confrontarmi con giovani artisti e condividere con loro la mia esperienza sul campo”.

“Ho notato che molti miei colleghi hanno ricoperto il ruolo di giudice nei talent e si divertano parecchio in contesti del genere, portando anche il loro contribuito” ha concluso. “Spesso vedo nascere anche numerose collaborazioni tra il giudice / insegnante e i giovani artisti”.

Pago ha smentito la partecipazione a Uomini e Donne, ma non ha nascosto che prenderebbe volentieri parte a show come Amici di Maria De Filippi o X Factor.

Serena Enardu e Pago si sono sentiti dopo la rottura? Lui: “Non lo posso dire, ma …”

Pago, oltre a parlare del suo possibile ritorno sul piccolo schermo e delle sue aspirazioni in campo televisivo, non poteva non parlare della sua relazione con Serena Enardu. Durante il corso dell’intervista, infatti, è stato chiesto al cantante se dopo la rottura è vera l’indiscrezione che lo vedrebbe aver sentito la sua ex attraverso alcune email, visto che lei lo ha bloccato da ogni possibile piattaforma social.

Pacifico Settembre ha preferito non rispondere su tale domanda, ma ci ha tenuto a precisare durante il corso dell’intervista che lui non ha letto nessuna dichiarazione dell’ex tronista di Uomini e Donne o di Alessandro Graziani in quanto preferisce dedicare il suo tempo al suo lavoro e suo figlio. Anche se, è bene precisare, il cantante non rinnega nulla di quello che è successo e non ha nessuna intenzione di chiudere le porte a Serena perché nessuno può garantirgli quello che può accadere in futuro.

“Non posso dire se ho sentito o meno Serena per mail” ha subito chiarito Pago su Serena Enardu. “(…) Onestamente non ho letto quello che lei ha dichiarato sul mio conto. In questa precisa fase della mia vita voglio concentrarmi soltanto su di me e su mio figlio” ha spiegato il cantante. “Anche se non posso nascondere che sono molto dispiaciuto per quello che è successo” ha aggiunto, chiarendo che non ha mai chiuso le porte alla Enardu.

“Vado avanti per la mia strada, ma questo non vuol dire che io abbia voltato le spalle a qualcosa o qualcuno, ma semplicemente che continuo il mio percorso” ci ha tenuto a chiarire. “Se poi nel mio cammina c’è ancora qualcuno, vuol dire che il destino aveva in serbo questo per me”.

“Per quanto riguarda Alessandro, invece, non sono interessato ad avere un confronto con lui” ha ammesso Pacifico su un’eventuale confronto con Alessandro Graziani. “Sto vivendo la mia vita e non faccio attenzione a quello che fanno gli altri” ha spiegato.

“Non ho la minima idea di quello che lui abbia detto o fatto in questo periodo” ha poi concluso. “Al momento, ripeto, sono interessato soltanto ad andare avanti con la mia vita” ha aggiunto. “Il mio di percorso è l’unico a cui sono interessato”.

Pago dopo la rottura con Serena Enardu non ha nessuna intenzione di ripensare al suo passato, ma è concentrato più che mai a costruire il suo futuro e se poi le strade della sua vita dovessero ricondurlo verso di lei non si farebbe nessun problema e non ostacolerebbe il suo cammino. Anche se Alessandro Graziani inizia a sospettare di essere stato tirato in ballo soltanto per una questione visibilità, visto che è stato messo in mezzo da loro due e se il capitolo definitivo della chiusura tra loro non sembra essere ancora arrivato per il cantante, lei sembra essere di tutt’altro pensiero a riguardo, visto che sembrerebbe aver messo definitivamente una pietra sopra sul passato.