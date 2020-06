Dieta da 1200 calorie per la prova costume | forma top senza...

Un regime ipocalorico sano, a base di verdura, frutta, pesce e carni magre che ci aiuta a depurarci, la dieta da 1200 calorie è ideale per la prova costume

Terrore della prova costume? Tranquille, perché anche se questo è stato un anno particolare, il mare e il sole sono lì che ci aspettano. E per rimetterci in forma, cosa meglio di una dieta da 1.200 per la prova costume che ci toglierà ogni dubbio?

SULLO STESSO ARGOMENTO: 6 esempi di pasto equilibrato per perdere peso

Questo regime alimentare è ideale per perdere peso prima di metterci in libertà e affrontare più serenamente le vacanze. Una dieta da seguire per un paio di settimane, sana perché comunque prevede l’utilizzo di molte verdure e frutta con pochi carboidrati. E lascia comunque libero sfogo alla fantasia. Una dieta ipocalorica che rispetta perfettamente il nostro metabolismo ma è anche sufficientemente varia.

Dieta da 1200 calorie per il costume, il menù

Ecco lo schema da seguire durante tutta la settimana. Lunedì a colazione una tazza di latte parzialmente scremato, una fetta biscottata integrale (o pane) con un velo di miele o marmellata sopra- Per spuntino una pera e a pranzo 150 grammi di pesce alla griglia o la vapore, carciofi crudi in insalata, due fette di pane integrale. A merenda uno yogurt light e a cena minestrone con 30 grammi di riso e due fette di pane integrale.

Martedì cominciate con una tazza di thè e una fetta di pane integrale con un velo di miele. A metà mattinata due kiwi e a mezzogiorno 200grammi di salmone fresco bollito, 200 grammi di spinaci lessati e due fette di pane integrale. Nel pomeriggio una banana e la sera un uovo sodo con una mozzarella piccola e due fette di pane integrale.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Perdere peso | Mangiare riso al posto della pasta funziona veramente?

Il terzo giorno a colazione una tazza di thè e una fetta di pane tostato con marmellata o miele, per spuntino una mela e a pranzo 100 grammi di tacchino alla griglia, insalata mista, due fette di pane integrale. Nel pomeriggio una spremuta e a cena minestra di verdura mista due fette di pane integrale.

Giovedì a colazione una tazza di thè e una fetta di pane tostato con marmellata o miele. Come spuntino due kiwi e a mezzogiorno 100 grammi di tacchino alla griglia, insalata mista, due fette di pane integrale. Nel pomeriggio uno yogurt light e la sera minestra di verdura e due fette di pane integrale.

Infine il quinto giorno a colazione una tazza di tè o caffè, una fetta biscottata integrale o di pane tostato con marmellata, oppure due biscotti secchi, a metà mattinata una mela e a pranzo 100 grammi di petto di pollo ai ferri, un’insalata verde o mista con radicchio, due fette di pane integrale. A merenda un centrifugato di carote e a cena patate bollite, 50 grammi di prosciutto crudo senza grasso, una fetta di pane integrale.