Belen e Stefano si sono lasciati? | La verità in un video

Belen e Stefano si sono lasciati ufficialmente? Mentre continuano i rumors sulla crisi della coppia, la Rodriguez pubblica un video che preoccupa i fans.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati davvero? Continuano i rumors su una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo mentre la showgirl argentina pubblica un video in cui, a detta dei fans, si noterebbe la sua tristezza. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, Belen e Stefano non sarebbero più una coppia. A dividerli sarebbe stata la diversa versione della vita.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Cecilia Rodriguez è incinta? | Lei: “ho messo su qualche kg”

Belen e Stefano, si parla di rottura. I fans: “hai gli occhi tristi”

E’ davvero tutto finito tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? I fans sperano di vederli nuovamente insieme, ma secondo quanto racconta il settimanale Chi, i due non sarebbero più una coppia. La showgirl e il conduttore non avrebbero superato la rottura. Tra i due, tuttavia, non ci sarebbe stato alcun tradimento. A dividerli sarebbe stato il diverso modo di vivere. Talmente diverso che li avrebbe divisi.

“Non c’erano di mezzo altre persone e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura. Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano. È l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare la propria natura”, scrive Chi.

Se Stefano continua a non parlare della sua vita privata svelando di aver letto cose atroci, Belen, su Instagram, ha pubblicato un video in cui si mostra bellissima. I fans, però, hanno notato soprattutto il suo sguardo che definiscono “triste”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 17 Giu 2020 alle ore 7:40 PDT

“Belen sei triste”, “la tua tristezza ha un nome, Stefano”, “hai gli occhi tristi, ma sei di una bellezza che incanta”, “quanta solitudine in questi occhi. Dovresti splendere per te“, sono alcuni dei commenti che hanno scritto i fans sotto il suo video.