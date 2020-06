Cecilia Rodriguez è incinta di Ignazio Moser? Tornano i rumors sulla presunta gravidanza della sorella di Belen che ammette: “messo su qualche kg”.

Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser? A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Oggi secondo cui la sorella di Belen potrebbe essere davvero in dolce attesa. Stando a quanto scrive Oggi, infatti, alcune parole di Cecilia e delle immagini pubblicate sui social durante il soggiorno sul Lago di Como, confermerebbero la dolce notizia.

Cecilia Rodriguez apsetta un figlio da Ignazio Moser? Lei ammette: “ho messo su qualche kg”

Mentre Belen Rodriguez sta vivendo un periodo difficile con Stefano De Martino che ha ribadito di non voler parlare leggendo cose atroci sulla situazione, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più felici e innamorati al punto che, secondo quanto riporta il settimanale Oggi, potrebbero essere in attesa di un figlio.

Cecilia, come scrive il settimanale Oggi, sul Lago di Como dove ha trascorso qualche giorno di relax con la famiglia, compresa la sorella Belen che è finita nel mirino degli haters, avrebbe mostrato delle rotodità sospette. Cecilia, di fronte ai rumors, ammette di aver messo su qualche chilo: “cinque o sei”. Sarà, dunque, davvero incinta?

La coppia non ha mai nascosto di voler allargare prima la famiglia e poi convolare a nozze e lo stesso Ignazio Moser, interrogato sull’argomento, ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, ha ammesso di volere un figlio.

“Prima di sposarci vogliamo avere un figlio, ma al momento non abbiamo nessuna fretta di forzare le cose” ha chiarito Ignazio Moser sul figlio con Cecilia Rodriguez. “Anche perché al momento non abbiamo programmato nessun matrimonio e non sentiamo nemmeno la necessità di farlo considerato che viviamo insieme“, ha aggiunto. La cicogna, dunque, è in arrivo per Cecilia e Ignazio? Per il momento si tratta di semplici indiscrezioni che potrebbero essere confermate nei prossimi mesi.