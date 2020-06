6 esempi di pasto equilibrato per perdere peso

Le diete eccessivamente drastiche per la perdita di peso comportano il rischio di carenze nutrizionali. Per dimagrire serenamente, facciamo affidamento su pasti gustosi e perfettamente bilanciati.

Preparare pasti dimagranti ben bilanciati non è molto complicato. Bisogna solo fare attenzione a mangiare in modo sufficientemente diversificato in modo da non soffrire di carenze nutrizionali: ciò equivale all’utilizzo quotidiano di prodotti di ogni gruppo alimentare (carne e affini, frutta e verdura, latticini, cibi amidacei). Dovresti anche evitare di consumare troppo grasso, zucchero e sale: il modo più semplice è quello di privilegiare il più possibile i piatti fatti in casa, perché le preparazioni pronte da mangiare sono spesso troppo ricche di zuccheri, grassi e sale. È inoltre necessario adottare una cottura senza grassi (ad es. Cottura a vapore) e puntare sulle erbe aromatiche per insaporire i piatti piuttosto che sul sale, un eccesso di sale favorisce l’ipertensione e la ritenzione di liquidi.

Esempi di pasti bilanciati a colazione, pranzo e cena

Colazione dimagrante bilanciata a scelta

Numero 1

Troppo spesso trascurata, la colazione è un pasto molto importante: è ciò che ti consente di ricaricare le batterie dopo una buona notte di riposo. Un menu di colazione bilanciata potrebbe comprendere: un tè o un caffè (senza zucchero), una frutta fresca per assumere vitamine e minerali (ad es. Pera, mela), due fette biscottate per ottenere la fibra e uno yogurt puro allo 0%, fonte di calcio.

Numero 2

Un buon frullato fatto in casa (ad es. Latte, mela, banana, pera) fornisce sia calcio che vitamine al corpo. Insieme al frullato potremmo mangiare anche una ciotola di cereali, ma dobbiamo controllare l’etichetta del prodotto. Idealmente, i cereali per la colazione dovrebbero contenere pochissimo zucchero e grassi, ma molta fibra (almeno 5 g di fibra per 100 g). Infine una bevanda calda non zuccherata (ad es. Tè, caffè) può completare questo menu.

Pranzo dimagrante bilanciato a scelta

Numero 1

Per un pranzo dimagrante ben bilanciato, serviamo verdure crude come antipasto, come carote grattugiate. Come piatto principale, un petto di pollo cotto in forno con lverdure (patate e fagiolini): il pollo è una fonte molto interessante di proteine ​​animali come parte di una dieta, perché questa carne è povera di grassi ( purché il pollo venga mangiato senza pelle). Chiudiamo questo pasto con una porzione di formaggio ipocalorico e una macedonia di frutta di stagione.

Numero 2

Per cominciare, mezzo pompelmo. Come piatto principale, una bistecca di salmone alla griglia con riso integrale e fagiolini non danneggerà la nostra linea. Per finire, optiamo per un pò di formaggio bianco 0%.

Cena dimagrante bilanciata a scelta

Numero 1

Iniziamo con i gamberi alla griglia come antipasto, quindi proseguiamo con una zuppa a base di patate e carote, guarnita con formaggio grattugiato. Per dessert, una composta di frutta fatta in casa.

Numero 2

Come antipasto, puoi preparare un buon carpaccio di pomodori e zucchine con un filo di olio d’oliva, guarnito con aglio, qualche foglia di basilico e pezzi di feta. Come piatto principale, una cotoletta di vitello (carne magra) accompagnata da pasta (senza salsa o eventualmente con salsa di pomodoro fatta in casa). Per dessert, puoi mangiare un frutto fresco di stagione.

E da bere?

Per quanto riguarda le bevande, l’acqua è sicuramente il tuo miglior alleato per perdere peso. Diffidare di bevande molto dolci vendute sul mercato come bibite light, ma anche succhi di frutta e nettari di frutta, che possono contenere molti zuccheri aggiunti. Anche il consumo di alcolici dovrebbe essere molto limitato. D’altra parte, puoi bere tisane, tè e caffè senza zucchero.

