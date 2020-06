Erri De Luca è autore di diverse poesie d’amore come Io ti vorrei bastare, versi toccanti e profondi che chiunque sia mai stato innamorato avrebbe voluto scrivere.

Sin dalla notte dei tempi l’uomo cerca di descrivere il più profondo, sconvolgente e inspiegabile dei sentimenti: l’amore.

Lo hanno fatto i cantati, i grandi scrittori e, ovviamente, i poeti: ognuno a suo modo, ognuno con parole e immagini personali.

Tra questi ultimi ricordiamo oggi uno dei più grandi nomi della contemporaneità: Erri De Luca, poeta e scrittore che ha cantato l’amore in diverse sue opere.

Vogliamo proporvi di seguito uno dei suoi componimenti più popolari e affascinanti a tema amoroso.

Erri De Luca Io ti vorrei bastare

Dopo avervi proposto i versi di Mamma Emilia vogliamo proporvi un’altra poesia di Erri De Luca, un testo dedicato questa volta a un’altro genere d’amore, quello per una donna, quello che spinge a voler esser tutto per la persona amata, a volerle, per dirla con i versi del testo stesso, bastare.

Da qui il titolo del componimento che il poeta ha voluto dedicare alla moglie, Teresa, una poesia che racchiude la passione e il sentimento che chiunque abbia provato il vero amore potrà riconoscere.

I versi che tutti noi avremmo voluto scrivere.

Io ti vuria vasa” Io te vurria vasa’ “, sospira la canzone

ma prima e più di questo io ti vorrei bastare,

io te vurria abbasta’,

come la gola al canto come il coltello al pane

come la fede al santo io ti vorrei bastare.

E nessun altro abbraccio potessi tu cercare

in nessun altro odore addormentare,

io ti vorrei bastare,

io te vurria abbasta’.

” Io te vurria vasa’ “, insiste la canzone

ma un pò meno di questo io ti vorrei mancare

io te vurria manca’,

più del fiato in salita

più di neve a Natale

di benda su ferita

più di farina e sale.

E nessun altro abbraccio potessi tu cercare

in nessun altro odore addormentare,

io ti vorrei mancare,

io te vurria manca’.

( Erri De Luca)

Voler bastare, voler mancare, questa è la descrizione dell’amore per Erri De Luca , la consapevolezza di voler esser per la persona amata veramente ogni cosa, il suo mondo.

E per voi, che cosa è l’amore? Come descrivereste questo sentimento unico nel suo genere e il modo in cui vi fa sentire?

Forse potreste prendere in prestito proprio i versi di questo componimento.