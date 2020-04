Perdi peso e migliora l’umore con la giusta colazione

La colazione è il pasto più importante della giornata e lo è ancora di più in quarantena. Scopri gli alimenti giusti per migliorare le tue giornate a partire dal risveglio.

Il lungo periodo di quarantena ha reso tutti sempre più stanchi e demotivati e ciò ha portato sempre più persone a rifugiarsi nel cibo o a vivere le giornate in modo sempre più disordinato.

Mangiare dopotutto è fonte di sostentamento ma anche un supporto per l’umore. Supporto che va gestito nel modo giusto al fine di mantenersi in forma senza eccessi di peso ed evitando indigestioni o simili. Per farlo, uno dei primi passi da compiere è quello di organizzare al meglio il momento della colazione.

Oltre ad essere il primo pasto della giornata, la colazione risveglia infatti il metabolismo e se ben fatta riesce a mantenere sazi a lungo. Inoltre scegliendo gli alimenti giusti, si può lavorare anche sull’umore e, se si hanno figli e partner a casa da lavoro si può scegliere di condividere insieme questo momento per assicurare a tutti un pasto sano e nutriente e tutto favorendo la comunicazione in famiglia. Dopotutto nulla sa rimettere al mondo come una buona colazione.

Colazione in quarantena: come farla nel modo corretto

Iniziare la giornata partendo nel modo migliore è un buon modo per mantenersi di buon umore e sentirsi bene per tutto il giorno. E cosa c’è di meglio di una buona colazione per farlo?

Dare il via al nuovo giorno con alimenti sani, nutrienti e colorati fa bene agli occhi e al cuore ancor prima che al fisico e aiuta a tenere alti l’umore e la voglia di fare.

Inoltre, in periodo di quarantena, saziarsi per bene aiuta ad evitare di mangiare di continuo, cosa che alla lunga fa male sia alla linea che alla salute.

Per far si che la prima colazione aiuti ad iniziare al meglio la giornata è importante scegliere gli alimenti giusti in modo da renderla bilanciata. Per farlo occorre inserire sempre una quota di proteine, carboidrati derivanti il più possibile da cereali integrali e frutta e grassi buoni come quelli che si ottengono dalla frutta secca.

È ovvio, quindi, che la classica colazione a base di latte e cereali o di caffè con brioche non rientrano tra quelle così dette sane e nutrienti. Certo, possono rappresentare uno sfizio di tanto in tanto ma sono da dimenticare se si decide di mangiare in modo sano e nutriente.

Niente paura, però, perché scegliendo gli alimenti giusti si può dar vita a colazioni buonissime, ricche di gusto ed in grado di dare davvero la carica. Una differenza che si sperimenterà da subito.

Senza contare che di base si mangia di più ed anche il tempo trascorso a tavola sarà più lungo e piacevole.

Scopriamo quindi alcuni esempi per una colazione sana e bilanciata, perfetta sia per chi vuole mantenersi in forma che per chi desidera perdere peso senza patire la fame.

Colazioni dolci per tutte le mattine



150 grammi di yogurt greco con una mela a pezzetti e una manciata di frutta secca

Una fetta di pane integrale con un velo di marmellata (meglio se fatta in casa) e un cappuccino di latte di soia senza zucchero

Pancake da realizzare con 30 grammi di farina d’avena, due albumi, 50 grammi di yogurt greco e mela. Da accompagnare con un cucchiaino di miele o con una crema di cioccolato da realizzare con un cucchiaino di cacao amaro mescolato con qualche goccia di latte e un pizzico di dolcificante a piacere

Colazioni salate per tutte le mattine

Un caffè amaro (meglio addolcirlo con goccio di latte) e una fetta di pane integrale con un uovo e un quarto di avocado

Una spremuta di arancia fresca e senza zucchero e un toast con pane integrale da farcire con del formaggio e del prosciutto di tacchino

Uova strapazzate con 1 uovo intero (meglio se biologico) e due albumi e una fetta di pane integrale tostato + 1 pompelmo

E per le colazioni del week end? Si può improvvisare una tavola super allegra e mangiare sano anche con una colazione abbondante. Basta mettere insieme i cibi giusti. Un esempio?

Un bicchiere di succo d’arancia fresca e senza zucchero da accompagnare con uova strapazzate (1 intero e due albumi), una fetta di pane integrale tostato con yogurt greco e marmellata o miele e mezzo pompelmo. In questo modo si avrà quasi la sensazione di stare in albergo ma con la consapevolezza di star mangiando in modo sano e bilanciato.

E se si vive in famiglia e si vuole sperimentare un brunch tutti insieme, basta disporre gli alimenti a tavola e servirsi di ciò che si preferisce. In questo caso, si potrà aumentare la quantità delle uova (mantenendo un buon equilibrio tra interi e aggiunta di albumi) e aggiungere dei pancake con farina integrale e un po’ di frutta secca. La giornata inizierà sicuramente con più allegria e ci si sentirà carichi fino a sera.

E chi ha proprio voglia di qualcosa di dolce, perché non provare a realizzare a casa delle torte o delle brioche con farina integrale? Magari facendole di dimensioni un po’ più piccole e con zucchero integrale di canna. In questo modo potranno essere inserite nella colazione della Domenica senza troppi sensi di colpa.

Mangiare bene è importante sopratutto durante la quarantena. Per riuscirci, però, è indispensabile scegliere alimenti che diano il buon umore (come le noci e la frutta secca in generale) e che siano nutrienti, colorati ed in grado di appagare e di saziare a lungo. In questo modo mangiare in modo sano sarà più che mai divertente.