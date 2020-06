Uomini e Donne | Ecco perchè Daniele Dal Moro non ha scelto

Uomini e Donne: la redazione del programma di Maria De Filippi spiega perchè Daniele Dal Moro non ha concluso il percorso con la scelta.

Daniele Dal Moro è stato l’unico dei tronisti della seconda parte della stagione di Uomini e Donne a non concludere il suo percorso con la scelta. A svelare il motivo per il quale l’ex concorrente del Grande Fratello ha preferito non scegliere è la redazione di Uomini e Donne sulle pagine del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Daniele Dal Moro non ha scelto per mancanza di tempo

Mentre Carlo Pietropoli ha concluso il suo percorso sul trono scegliendo Cecilia Zagarrigo e lo stesso ha satto Sara Shaimi scegliendo Sonny, Daniele Dal Moro ha preferito non continuare il suo percorso. Perchè?. Tornato sui social, l’ex gieffino aveva detto:

“Come puoi immaginare non posso dirti molto. Quello che posso dirti è che, ad oggi, dati gli avvenimenti degli ultimi mesi, e visto il momento storico che purtroppo stiamo vivendo, non c’è nulla di certo”.

“Daniele Dal Moro non ha scelto e vi spieghiamo perché” – si legge su Uomini e Donne Magazine. “Lui era all’inizio del suo percorso quando è avvenuto il fermo delle puntate a causa della pandemia. I tempi quindi non erano maturi per conoscere una persona al di fuori dello studio”, si legge ancora.

Daniele, dunque, avendo iniziato da poco il percorso sul trono, non se l’è sentinta di fare una scelta.

L’ex corteggiatrice di Daniele, però, Angelica Di Lagno, in un’intervista rilasciata a Isa e Chia, ha ammesso di essere rimasta delusa dal suo atteggiamento e di non aver compreso il motivo che ha spinto Dal Moro a seguire nuovamente Martina Nasoni su Instagram.

“Non penso che loro due siano tornati insieme, anche se non lo posso sapere. Quello che, però, mi viene da pensare è che se quando ti ridanno il profilo Instagram la prima cosa che fai è tornare a seguire la tua ex ragazza forse non hai mai smesso di pensarci”, ha detto Angelica.