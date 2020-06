Coppia | Scopri le frasi che fanno fuggire gli uomini

A volte non usiamo la testa quando parliamo con il nostro partner. Scopri le frasi che non dovresti mai dire al tuo uomo.

Tendiamo a pensare che nulla possa scalfire un uomo, eppure ci sono argomenti che sarebbe meglio evitare se non si vuole ferirli! il coach d’amore Florence Escaravage, autore di Trova l’amore in 3 mesi (Ed Marabout), ha deciso di elencare le frasi che tendono a spaventare gli uomini e persino ad infastidirli. Quindi fai attenzione, se stai per dire una di queste frasi pensaci due volte, potrebbe finire male!

Le frasi peggiori da dire al tuo lui

Chedonna entra in modalità consulenza matrimoniale. Ecco alcune frasi da evitare a tutti i costi se non si desidera ferire o discutere con il partner:

“La nostra vita sessuale è una routine”

Se vuoi ferirlo nel suo orgoglio, questa è probabilmente la frase giusta che potresti dirgli! In effetti, a un uomo piace sapere di essere apprezzato a letto. Quindi, inevitabilmente, se gli dici che sei un pò annoiata, probabilmente perderà entusiasmo nel rapporto.

“Hai visto quanti capelli bianchi ti sono venuti?”

Fai molta attenzione quando pronunci questo tipo di frasi a meno che questa frase non sia seguita da frasi del tipo: “Li adoro! Ti dà un tocco da George Clooney”. Stai mettendo in discussione la sua virilità e il suo fascino, due tasti a lui molto cari.



“Ti ho mai detto quando il mio ex e io abbiamo realizzato questa fantasia?”

A meno che tu non voglia renderlo estremamente irritato, questa frase dovrà rimanere bloccata nella parte più remota della tua bocca. Anche se agli uomini piace condividere i loro exploit, a loro non piacerà sapere che non soddisfano tutte le tue fantasie …

“Sei sicuro che la benzina basta?”

Sei in viaggio per le vacanze o in viaggio per il tuo weekend romantico e stai osservando l’indicatore carburnte, che ti sembra pericolosamente diminuito, e inizi a dubitare. Non preoccuparti troppo, lui sa quello che fa “se sente che non ti fidi di lui, si sente infantilizzato”, ha detto la coach. Questo è compito suo, lasciaglielo gestire.

“Ma no, non morirai, è solo un raffreddore!”

Gli uomini odiano ammalarsi quindi un semplice raffreddore può trasformarsi in un dramma assoluto … Ed eccolo lì, con un solo desiderio viscerale, quello di essere coccolato tra le tue braccia per attraversare la soglia della morte che è dietro l’angolo. L’atteggiamento raccomandato è quello di rispondere alle sue necessità emotive e di interpretare il ruolo di mamma, con il dolore di vederlo lottare contro la “malattia”.

“Il mio ex aveva un dono per il bricolage”

“Gli uomini odiano i confronti”, ricorda Florence Escaravage. La pressione è già abbastanza forte sul lavoro e la coppia per lui dovrebbe rappresentare un rifugio sempre più sicuro e tranquillo. Quindi lascia il tuo ex dov’è.

