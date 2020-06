Uomini e Donne | Carlo Pietropoli dopo la scelta: “Con Cecilia sono felice”

Uomini e Donne | Carlo Pietropoli, recentemente intervistato dal magazine dedicato al dating show di Maria De Filippi, ha rivelato come prosegue la sua relazione con Cecilia Zagarrigo dopo la sua scelta al Trono Classico.

Carlo Pietropoli, dopo un periodo di assenza dalle puntate al Trono Classico di Uomini e Donne, è ritornato per l’ultimo appuntamento della stagione per fare la sua scelta. Anche se, è bene precisare, la scelta è stata registrata molto prima, durante gli ultimi giorni di aprile.

Recentemente intervistato dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, l’ex tronista ha rivelato come sta procedendo la sua storia con Cecilia Zagarrino, la corteggiatrice che ha voluto al suo fianco.

“Sono felice che lei sia entrata nella mia vita” ha rivelato Carlo dopo la scelta a Uomini e Donne. “Dopo aver registrato la scelta, siamo stati chiusi per una decina di giorni in un albergo a Roma e siamo stati bene” ha spiegato l’ex tronista. “Non è una cosa così scontata dopo che siamo stati un periodo divisi passare a stare insieme 24 ore su 24” ha concluso Carlo Pietropoli sulla sua storia con Cecilia Zagarrigo. “Abbiamo approfittato del tempo insieme per confrontarci”.

Carlo Pietropoli svela quando ha capito di voler scegliere Cecilia Zagarrigo a Uomini e Donne

Carlo Pietropoli, tra una confessione e l’altra, ha rivelato anche quand’è stato il momento in cui ha capito che Cecilia Zagarrigo sarebbe stata la sua scelta al Trono Classico di Uomini e Donne.

“Appena il mio percorso è stato interrotto pensavo ad entrambe le mie due corteggiatrici, poi nella mia testa c’era soltanto spazio per lei” ha spiegato Carlo che è ritornato al Trono Classico solo per la scelta. “Era diventata un chiodo fisso, riguardavo sempre le nostre esterne, tant’è che ho detto alla redazione che in un modo o nell’altro ero pronto a fare la mia scelta” ha rivelato.

“Nei periodi più grigi della quarantena, mi aggrappavo ai momenti trascorsi insieme per sentirmi meglio” ha concluso Carlo Pietropoli dopo Uomini e Donne. “Mi mancava anche il contatto fisico, così ho deciso di correre tutti i rischi del caso”.

Un post condiviso da Cecilia Zagarrigo 🎀 (@cecilia_zagarrigo) in data: 9 Giu 2020

Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo dopo la fine del loro percorso negli studi Elios di Roma sono più felici che mai.