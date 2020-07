Claudio Golinelli “Gallo” | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

Claudio Golinelli, detto “Il Gallo” è lo storico bassista di Vasco Rossi: età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Claudio Golinelli è uno dei nomi più conosciuti del panorama musicale italiano. La sua carriera è strettamente legata a quella di Vasco con cui ha scritto pagine importanti della musica. Soprannominato il “Gallo”, Claudio Golinelli è lo storico bassista di Vasco. E’ suo il basso inconfondibile di “Siamo solo noi”, uno dei brani più amati dal popolo di Vasco, ma chi è davvero Claudio Golinelli?

Claudio Golinelli: età, altezza, vita privata, carriera

Soprannome: Gallo

Data di nascita: 12 ottobre 1950

Età: 69 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Musicista

Luogo di nascita: Imola

Altezza: /

Peso: /

Claudio Golinelli nasce a Imola il 12 ottobre 1950. A otto anni di avvicina alla musica cominciando a suonare la batteria nell’orchestra “GinoK”, del padre. A 12 anni frequenta il conservatorio diplomandosi successivamente in contrabbasso. Quattro anni dopo, folgorato da Paul McCartney, parte per Londra dove suona il basso elettrico. Nel 1979 riceve l’incarico di formare la band di supporto per Gianna Nannini. Nel 1980 inizia la sua storia accanto a Vasco Rossi.

«Correva l’anno ’79 quando, durante un mio live al Picchio Rosso di Modena, una sera t’incontro Vasco accompagnato da Guido Elmi. Non sapevo nemmeno chi fosse, spartivo l’esistenza in Germania con la grandiosa Gianna Nannini, un Vasco in gonnella. Comincio un assolo imbracciando una chitarra, il pubblico applaude e lo fa pure la coppia suddetta […] Con Gianna stavamo conquistando la Germania con Fotoromanza. Un bel giorno Vasco mi chiama e mi chiede di raggiungerlo in Italia per una serie di progetti. Accettai, ero stanco di mangiare crauti. Gianna, pensai, è tanto brava che può cavarsela da sola», ha raccontato in un’intervista a Il Resto del Carlino.

Da quel momento, il sodalizio personale e professionale di Vasco e del Gallo non si è mai interrotto. I due si sono aiutati anche nei momenti più difficili. Il Gallo, nel 2008, ha combattuto contro un tumore al fegato. Nel 2018, durante le prove per i live di Vasco, viene colto da un malore facendogli saltare tutto il tour. “Ho lottato contro un tumore e lui mi ha aiutato a farcela cantando Vivere. Come ho ricambiato? Regalandogli i miei giri di basso e qualche bell’idea”, ha raccontato a Il Resto del Carlino.

Il Gallo è sposato con Monia Donatini da cui ha avuto una figlia, Sophia.