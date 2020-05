Vasco Rossi ufficializza le date del Vasco Non Stop Festival 2021: il rocker si esibirà a Milano, Firenze, Imola e Roma. Ecco le date.

Milano, Firenze, Imola e Roma sono le città che ospiteranno Vasco Rossi per il Vasco Non Stop Live Festival 2021. Ad ufficializzare le nuove date del tour è stato lo stesso Vasco con un post pubblicato su tutti i suoi canali social. Il debutto avverrà il 13 giugno a Milano. Le altre date sono il 18 giugno a Firenze, il 22 giugno a Imola, il 26 e 27 giugno a Roma.

Vasco Rossi: le date ufficiali del Vasco Non Stop Live Festival 2021

“In anteprima abusiva assoluta… Ecco le nuove date per lo spettacolare Vasco Non Stop Live Festival 2021”, si legge sui profili social di Vasco che non vede l’ora di tornare sul palco e riabbracciare il suo pubblico.



CALENDARIO VASCO NON STOP LIVE FESTIVAL 2021:

13 GIUGNO 2021 – I-DAYS Milano

18 GIUGNO 2021 – FIRENZE ROCKS (Visarno Arena)

22 GIUGNO 2021 – IMOLA (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

26 GIUGNO 2021 – ROCK IN ROMA (Circo Massimo)

27 GIUGNO 2021 – ROCK IN ROMA (Circo Massimo)

I biglietti già acquistati restano validi anche per le nuove date come aveva già annunciato Vasco ufficializzando l’annullamento del tour 2020 a causa del coronavirus.

Per i fan del rocker di Zocca, dunque, quella 2020, sarà un’estate atipica, senza il consueto appuntamento con il loro Komandante. Tuttavia, il popolo di Vasco potrà consolarsi con una serata evento che, come fa sapere Tv Blog, dovrebbe andare in onda su Raiuno, il prossimo 1° luglio. In occasione del terzo anniversario del Modena Park, la Rai starebbe lavorando ad un evento speciale.

“Quel che ci risulta è che sarà una sorta di Modena Park reloaded, con l’intervista inedita a Vasco e la partecipazione di attori, ai quali saranno affidati il racconto di storie in qualche modo legate al cantautore di Zocca”, scrive Tv Blog. Vasco, dunque, si prepara per essere ugualmente protagonista dell’estate 2020, ma in tv.