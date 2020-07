Vasco Rossi | Chi è, età, altezza, carriera, canzoni e vita privata

Vasco Rossi: età, carriera, canzoni, vita privata, moglie, figli e tutto quello che c’è da sapere sul rocker che ha hatto la storia con Modena Park.

Vasco Rossi è il rocker più famoso della musica italiana. Sulla scena da oltre 40 anni, è il re degli stadi. Nessuno come lui, infatti, riesce a riempire gli stadi italiani, collezionando un sold out dopo l’altro. Nel 2019 è riuscito a riempire totalmente San Siro per sei volte consecutive mentre nel 2017 ha portato a casa il record assoluto che detiene ancora oggi radunando più di 225mila spettatori paganti a Modena Park dove ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera, ma siete sicuri di sapere davvero tutto sul rocker di Zocca^

Vasco Rossi: età, altezza, moglie e figli

Soprannome: Blasko, Il Komandante

Data di nascita: 7 febbraio 1952

Età: 68 anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Cantautore

Titolo di studio: Laurea Honoris Causa in Scienze della Comunicazione

Luogo di nascita: Zocca

Altezza: 163 cm

Peso: 79 kg

Vasco Rossi nasce a Zocca il 7 febbraio 1952 da mamma Novella e papà Giovanni Carlo che decise di chiamarlo così in onore di un uomo conosciuto durante la detenzione in Germania nella Seconda Guerra Mondiale. Vasco cresce circondato da figure femminili che sono la mamma, la zia adottiva Ivana (amica di famiglia), la nonna Ortensia e Caterina, figlia di Ivana, che Vasco considera come una sorella.

La presenza di tante donne nella sua vita è ciò che ha permesso a Vasco di riuscre a descrevere perfettamente il mondo delle donne. Sono tantissime, infatti, le donne che ricorrono nella sua discografia come Albachiara, Jenny, Giulia, Gabry, Sally, Toffee, Laura e Silvia, una ragazzina all’epoca adolescente che ispirò una delle sue prime canzoni e che, ancora oggi, è amatissima dai suoi fans.

Vasco è sposato con Laura Schmidt. I due s’incontrarono per la prima volta nel 1987 quando lui aveva 34 anni e lei solo 17 anni. Un grande amore che ha portato alla nascita di Luca, il terzogenito del rocker, nato nel 1991. Vasco e Laura si sono sposati solo nel 2012.

«Sa quando ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia» ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair.

Laura è stata accanto a Vasco anche durante gli anni della sua malattia. Nell’estate del 2011, Vasco è stato colpito da endocardite e una polmonite. “L’ultimo colpo mi ha ucciso, quando stavo pensando di essere a posto. Perché ho avuto tre malattie pesanti l’infezione pesante che mi ha colpito polmoni e cuore. La valvola del cuore si era riempita di bacilli, ho rischiato di fare l’operazione per sostituire la valvola, poi li abbiamo uccisi e adesso va bene. È una malattia che si chiama endocardite, molti ci lasciano la pelle, ma io ho un fisico tale…”, raccontò poi a Milena Gabanelli per Report.

Vasco è papà di Davide, nato il 24 aprile del 1986 dalla storia tra il rocker e Stefania Trucillo; Lorenzo, nato il 5 giugno 1986, dalla storia tra il rocker e Gabriella Sturani e che lo ha reso nonno della piccola Lavinia e di Luca, nato dall’amore con Laura.

Vasco Rossi: carriera e canzoni

L’avventura di Vasco nel mondo della musica inizia come disc jockey, fondando nel 1975 Punto Radio. Alla fine degli anni Settanta pubblica i primi lavori, Silvia/Jenny e …Ma cosa vuoi che sia una canzone, ma il vero successo arriva negli anni Ottanta. Nonostante le partecipazione al Festival di Sanremo 1982 con Vado al massimo e al Festival di Sanremo 1983 con Vita spericolata non regalarono a Vasco il successo sperato, diedero il via alla sua grande avventura.

Nel corso degli anni, album dopo album, Vasco ha fatto la storia della musica italiana pubblicando album che, ancora oggi, sono considerati delle perle musicali. Tra le sue canzoni più amate dai fans non si possono non citare: Silvia, Jenny è pazza, La nostra relazione, Fegato, fegato spappalato, Albachiara, Colpa d’Alfredo, Anima Fragile, Asilo Republic, Siamo solo noi, Incredibile romantica, Vado al massimo, Ogni volta, Canzone, Splendida giornata, La noia, Una canzone per te, Portatemi Dio, Vita spericolata, Cosa succede in città, Ti taglio la gola, T’immagini, Dormi Dormi, C’è chi dice no, Lunedì, Liberi liberi, Ormai è tardi, Gli spari sopra, Lo show, Vivere, Gabry, Ci credi, Delusa, Stupendo, Gli spari sopra, Nessun pericolo per te, Sally, Rewind, Siamo soli, Buoni o cattivi, Un senso e tra quelle più recenti Il mondo che vorrei, Vivere o niene, Come nelle favole.

Vasco Rossi: Modena Park, record e scaletta

Il 1° luglio del 2017, Vasco festeggia i suoi 40 anni di carriera a Modena Park. Il rocker riesce a radunare 225.173 spettatori paganti portando a casa il primato mondiale del concerto con il più alto numero di spettatori paganti che detiene ancora oggi.

Ad accompargnarlo c’era la sua storica band formata da:

Stef Burns – chitarra elettrica

Claudio Golinelli – basso elettrico, contrabbasso elettrico

Andrea Innesto – sassofono, cori

Matt Laug – batteria, percussioni

Clara Moroni – cori

Frank Nemola – tromba, tastiere, programmazione, cori, percussioni

Vince Pastano – chitarre

Alberto Rocchetti – tastiere

Diego Spagnoli – direttore di palco

Gli ospiti di quell’indimenticabile serata, invece, furono:

Andrea Braido – chitarra

Gaetano Curreri – pianoforte

Maurizio Solieri – chitarra

In scaletta, invece, Vasco inserì i brani che rappresentavano meglio i suoi 40 anni di carriera aprendo il concerto con Colpa d’Alfredo:

Introduzione dal poema sinfonico Così parlò Zarathustra di Richard Strauss

Colpa d’Alfredo

Alibi

Blasco Rossi

Bollicine

Ogni volta

Anima fragile (con Gaetano Curreri al pianoforte; contro con Jenny, Silvia, La nostra relazione)

Splendida giornata

Ieri ho sgozzato mio figlio

Medley Rock: Delusa, T’immagini, Mi piaci perché, Gioca con me, Stasera!, Sono ancora in coma, Rock’n’roll Show

Ultimo domicilio conosciuto (con Maurizio Solieri)

Vivere una favola

Non mi va

Cosa vuoi da me

Siamo soli

Come nelle favole

Vivere

Sono innocente ma…

Rewind

Liberi liberi

Interludio 2017 (con Andrea Braido)

Medley Acustico: Ed il tempo crea eroi, Una canzone per te, L’una per te, Ridere di te, Va bene, va bene così

Senza parole

…stupendo

Gli spari sopra

Sballi ravvicinati del terzo tipo

C’è chi dice no

Un mondo migliore

I soliti

Sally

Un senso

Siamo solo noi (Presentazione della band a cura di Diego Spagnoli)

Vita spericolata

Canzone (con dedica a Massimo Riva)

Albachiara (con Andrea Braido, Gaetano Curreri e Maurizio Solieri) e spettacolo pirotecnico

Sottofondo di chiusura: Die for metal dei Manowar.

Lo show si concluse, poi, con un meraviglioso spettacolo pirotecnico che illuminò tutta l’area di Modena Park.