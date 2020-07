Antonella Elia stroncata da Clizia Incorvaia: “Non ama le donne”

Antonella Elia è stata stroncata da Clizia Incorvaia prima dell’inizio di Temptation Island. Secondo la fidanzata di Paolo Ciavarro, intervistata dal settimanale Chi, la showgirl non amerebbe il genere femminile.

Antonella Elia è una delle protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island. La showgirl, che debutterà domani sera su canale 5 alle 21:00, è stata protagonista di un retroscena raccontato da Clizia Incorvaia.

La fidanzata di Paolo Ciavarro, intervistata dal settimanale Chi, ha rivelato che lei ed alcune ex concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini hanno deciso di vedersi per una piccola reunion, tra queste ovviamente mancava la nota showgirl. Clizia si è sbilanciata sul motivo di tale assenza, anche se probabilmente complice della sua assenza è anche la partecipazione al programma di Filippo Bisciglia.

Clizia Incorvaia ha lanciato una frecciata contro Antonella Elia, che nelle scorse ore ha raccontato un retroscena su Corrado, rivelando che lei non faceva parte del gruppo delle concorrenti che hanno scelto di rivedersi ma non solo. Antonella, secondo quanto rivelato da Clizia, non amerebbe le altre donne visto che durante il suo percorso nella casa ha discusso con quasi tutte le concorrenti di genere femminile.

Clizia Incorvaia lancia una stoccata ad Antonella Elia: “Non fa parte del gruppo”

Clizia Incorvaia ha criticato Antonella Elia prima di Temptation Island. Certo, non è un mistero che i rapporti tra le due non siano dei migliori, visto che durante l’esperienza al Grande Fratello Vip hanno duramente discusso a causa del carattere fumantino della showgirl.

“Antonella non faceva parte del nostro gruppo” ha rivelato Clizia Incorvaia contro Antonella Elia, tra l’altro sembrerebbe che quest’ultima abbia già chiesto il falò di confronto a Temptation Island. “Lei non è una donna che ama le altre donne, spesso ne parla anche male” ha aggiunto.

“Lei mi è indifferente, non provo per lei né un sentimento di simpatia né di antipatia” ha concluso la compagna di Paolo Ciavarro. “Ma ripeto: non è una a cui stanno simpatiche le donne”.

Clizia Incorvaia, nonostante non abbia particolarmente legato con Antonella, ha però costruito solidi legami all’interno del Grande Fratello Vip.