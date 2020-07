Gli involtini di zucchine si preparano facilmente e con semplici ingredienti, da farcire con prosciutto, scamorza e non solo. Scopri le nostre ricette.

Le zucchine sono verdure conosciute ed apprezzate da tutti, sono davvero gustose e si prestano a diverse preparazioni. Sono perfette sia al forno, che fritte ma anche grigliate.Si possono servire come antipasti, contorni e primi piatti. Noi di Chedonna.it vi proponiamo due ricette sfiziose da preparare facilmente e con pochi ingredienti.

Ma si possono farcire come volete, magari potete sostituire il ripieno come preferite.

Involtini con zucchine: due semplici ricette

Le due ricette che vi vogliamo proporre sono semplici e facili da preparare. Le zucchine sono verdure ricche di sostanze nutritive e utili per il nostro organismo, ricchi in vitamine e sali minerali, inoltre sono perfette per una dieta ipocalorica. Inoltre sono molto rinfrescanti e facilmente digeribili. I due contorni che vi proponiamo prevedono una cottura leggera perchè le zucchine vengono arrostite e non fritte, quindi le zucchine sono molto salutari.

Se utilizzate ingredienti freschi e non congelati, potete congelare i due contorni dopo la cottura, se si vogliono consumare fuori stagione. Infatti sono idee sfiziose per gustarle durante l’inverno, leggete l’articolo completo dedicato alla conservazione delle zucchine,cliccate qui per leggere l’articolo.

1- Involtini di zucchine con prosciutto: un cuore filante

Gli involtini di zucchine con prosciutto è un contorno che si prepara facilmente, perfette da gustare sia a pranzo che a cena. Una ricetta perfetta da servire come antipasto sfizioso quando avete ospiti a cena. tutti apprezzeranno grandi e piccini, davvero gustoso.

Ingredienti per 2 persone

2 zucchine

100 g di provola

100 g di prosciutto cotto

200 g di polpa di pomodoro

1 cipolla

parmigiano q.b.

6 foglioline di basilico fresco

olio extra vergine di oliva q.b.

sale

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a lavare le zucchine, poi tagliatele a fettine sottili, e trasferitele in una padella antiaderente o su una griglia. Non appena saranno pronte, devono essere grigliate ad entrambi i lati. Trasferite su un piatto e lasciate raffreddare bene, in una padella mettete l’olio extra vergine di oliva e la cipolla tagliata a fettine sottili, versate la polpa di pomodoro, il sale, il basilico lavato e spezzettato. Lasciate cuocere per 15 minuti. Tagliate la provola a dadini, su un piatto mettete le zucchine, adagiate la provola, un pò di prosciutto cotto, dopo aver preparato tutti gli involtini, li adagiate nella padella e distribuite un pò di parmigiano reggiano grattugiato. Lasciateli cuocere a fiamma media per circa 10 minuti. Poi servite e gustate subito, in alternativa potete cuocerle in forno statico a 180° per circa 15 minuti.

2- Involtini di zucchine con speck: semplici e gustosi

Gli involtini di zucchine con speck e scamorza sono una ricetta sfiziosa e invitante che si prepara in pochissimo tempo. Si possono gustare sia freddi che tiepidi, in entrambi i casi sono invitanti. Tutti i commensali gradiranno e vi chiederanno il bis.

Ingredienti

3 zucchine grandi

zucchine grandi 100 g scamorza affumicata

scamorza affumicata 3 cucchiai parmigiano reggiano

parmigiano reggiano rosmarino q.b.

pan grattato q.b.

Olio extravergine q.b.

150 g speck

speck Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a lavare le zucchine, poi tagliatele a fettine sottili, e trasferitele in una padella antiaderente o su una griglia. Non appena saranno pronte, devono essere grigliate ad entrambi i lati. Tenete due fettine da parti e mettete in un mixer con l’olio e il pan grattato, il parmigiano grattugiato, frullate bene. Trasferite il contenuto in una ciotola, aggiungete il sale e pepe, mescolate bene. Adesso tagliate a fettine la scamorza, poi in una teglia da forno, mettete un pò di olio e adagiate le fettine d zucchine, su ognuno mettete la scamorza e lo speck, un pò di preparato che avete mixato, arrotolate bene. Spennellate bene con un pò di olio, riscaldate in forno a 180° e lasciate cuocere per circa 10 minuti, poi spegnete e servite.

Adesso tocca a voi, allacciate il grembiule e iniziate ad preparare la ricetta che preferite.