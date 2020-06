Contorni estivi | 5 ricette da preparare facilmente

Preparazione

Per preparare questo contorno, iniziate a sbucciare le patate e poi le lavate sotto acqua corrente fredda. Lasciate in ammollo per 10 minuti in acqua fredda, cosi perdono un pò di amido, trasferitele intere in una pentola con abbondante acqua salata, lasciatele cuocere per almeno 35-40 minuti. La durata dipende dalla grandezza delle patate, prima di spegnere fate la prova con i rebbi di una forchetta, se escono facilmente potete spegnere e scolare bene.

Trasferitele in un piatto e lasciatele raffreddare bene, condite con l’olio extra vergine di oliva, il sale, il pepe, uno spicchio d’aglio, mescolate e aggiungete del prezzemolo lavato e tritato finemente.

Servite e gustate.