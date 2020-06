Soufflè di zucchine | una ricetta semplice ma molto gustosa

Non sapete cosa preparare per cena? Che ne dite di un gustosissimo soufflè di zucchine che si prepara in poco tempo e con semplici ingredienti.

Il soufflé di zucchine con fiordilatte è un contorno semplice, ma particolare allo stesso tempo. Si prepara facilmente e con ingredienti semplici, i protagonisti sono le zucchine, verdure conosciute ed apprezzate da tutti. Sono molto versatili in cucina, infatti si possono preparare diversi piatti, dagli antipasti ai contorni. Si prestano a diverse cotture al vapore grigliate, ma anche fritte.

Le zucchine contengono diverse sostanze nutritive che apportano solo benefici al nostro organismo, infatti contengono vitamine e sali minerali. Sono verdure consigliata anche se si segue una dieta ipocalorica, perchè contengono pochissime calorie, inoltre sono facilmente digeribili.

Scopriamo come preparare questa ricetta leggendo attentamente la lista degli ingredienti e la preparazione.

Ingredienti per 4 persone

250 ml di latte

2 uova

2 cipolle bianche

1 zucchine

80 g di fiordilatte

40 g di burro

20 g di farina

un rametto di maggiorana

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

pan grattato q.b.

Preparazione