Le zucchine si prestano alla preparazione di diverse ricette, dagli antipasti ai contorni, scopriamo 10 ricette davvero gustose.

Le zucchine sono verdure conosciute ed apprezzate da tutti, in quanto sono molto versatili e inoltre sono perfette per preparare diversi piatti.

Si possono cucinare antipasti, contorni e primi piatti, inoltre si prestano a diverse cotture da cotte al vapore a quelle grigliate, ma anche fritte.

Le zucchine sono verdure ricche di sostanze nutritive e utili per il nostro organismo, ricchi in vitamine e sali minerali, inoltre sono perfette per una dieta ipocalorica. Infatti contengono pochissime calorie, sono povere di sale e quindi molto rinfrescanti e facilmente digeribili.

Si possono anche congelare se si vogliono consumare fuori stagione, cliccate qui per leggere l’articolo completamente dedicato alla conservazione delle zucchine.

10 ricette da preparare con le zucchine

Le zucchine si possono preparare in diversi modi, infatti abbiamo raccolto 10 ricette da potere preparare a casa facilmente, basta seguire tutti i passaggi.

1- Fiori di zucchine ripiene con ricotta

Una ricetta perfetta per questa stagione primaverile, che porterà a tavola allegria e unirà tutti i commensali, una ricetta originale, a cui ci si ispira per le numerose varianti. Una ricetta delicata, che si presta a diverse varianti, con ripieni di pomodori secchi, gorgonzola e dadini di prosciutto cotto (cliccate qui per la ricetta)

2- Timballo di zucchine al forno con formaggi

Il timballo di zucchine al forno con formaggi è un contorno gustoso, filante e irresistibile, si prepara facilmente e senza besciamella. Si può preparare anche la mattina e riscaldarlo all’occorrenza se gradite servirlo tiepido, un piatto che delizierà tutti i commensali (cliccate qui per la ricetta)

3- Frittelle di zucchine

Le frittelle di zucchine sono un contorno croccante e gustoso, perfette da servire quando avete ospiti a cena. Si possono servire anche come antipasto sfizioso, si preparano facilmente e si consiglia di servirle calde (cliccate qui per la ricetta)

4- Zucchine farcite e impanate al forno

Le zucchine farcite e impanate sono un contorno facile e veloce da preparare, si farciscono con prosciutto cotto e provola, ma potete anche sostituire la provola con della scamorza. Si cuociono in forno, in poco tempo (cliccate qui per la ricetta)

5- Gateau di zucchine al forno

Il Gateau di zucchine al forno è una variante al classico gateau di patate, si prepara in poco tempo e con ingredienti semplici. Perfetto da servire a cena o per un pranzo fuori porta, una ricetta tipica della cucina napoletana (cliccate qui per la ricetta)

6- Conchiglioni ripieni con funghi, prosciutto e zucchine

I conchiglioni ripieni con funghi, prosciutto cotto e zucchine si cuociono al forno, è un primo piatto molto particolare, perfetto da servire la domenica a pranzo in sostituzione alla classica lasagna al ragù (cliccate qui per la ricetta)

7- Crocchette di zucchine, patate e tonno (non fritte)

Le crocchette di zucchine, patate e tonno sono un finger food non fritto che delizierà tutti i palati dei grandi e dei piccini, una ricetta sfiziosa e invitante, una crocchetta tira l’altra (cliccate qui per la ricetta)

8-Risotto zucchine e gorgonzola: la ricetta veloce e semplice

Il risotto zucchine e gorgonzola è una ricetta veloce e semplice da preparare per pranzo, bastano semplici ingredienti, che vi permetteranno di realizzare un piatto davvero unico (cliccate qui per la ricetta)

9- Insalata di zucchine e fagiolini

L’insalata di zucchine e fagiolini, un contorno davvero insolito, ma si presta ad accompagnare qualsiasi secondo, dai formaggi al pesce grigliato (cliccate qui per la ricetta)

10- Girelle di frittata con zucchine ripiene di salmone

Un antipasto molto originale e gustoso che si presta a diverse varianti, potete servire come sfizioso antipasto,tagliandolo a fettine (cliccate qui per la ricetta)