Le zucchine farcite e impanate al forno, sono un contorno che si prepara in poco tempo, hanno un sapore delicato e gustoso. Vediamo come realizzarle.

Le zucchine sono ortaggi, che ritroviamo solo nella stagione calda, vengono largamente utilizzate in cucina per la preparazione di diversi piatti, dagli antipasti ai primi, quindi non solo come contorni. Molto apprezzata anche fuori stagione, infatti si consiglia di comprarla rispettando la sua stagionalità e poi congelarla in modo da poterla gustare sempre, scopri come conservarla al meglio, cliccando qui.

La zucchine è molto apprezzata in cucina, grazie al suo sapore delicato e non solo si abbina a diversi alimenti. Sono versatili, potete davvero sbizzarrirvi in cucina, per la preparazione di piatti più semplici come le zucchine trifolate, oppure per la preparazione di piatti più elaborati come la parmigiana di zucchine o lo sformato di zucchine e patate al forno.

Davvero potete preparare tutto ciò che volete, che ne dite delle zucchine farcite ed impanate cotte al forno?

Un contorno che si prepara in poco tempo, leggero e dal sapore delicato, diverso dalla classica zucchine farcita e fritta, un piatto completo e diverso dal solito. Questo contorno, non vi porterà via molto tempo, infatti lo consigliamo quando non avete molto tempo a disposizione, piacerà a tutti anche i più piccoli.

Zucchine farcite e impanate

Le zucchine farcite e impanate sono un contorno facile e veloce da preparare, si farciscono con prosciutto cotto e provola, ma potete anche sostituire la provola con della scamorza. Si cuociono in forno, in poco tempo, vediamo come seguendo la ricetta.

Tempo di preparazione: 10 minuti Tempo di cottura: 15 minuti

Ingredienti per 6 persone

4 Zucchine

100 g Prosciutto cotto

100 g Provola

Pan grattato q.b.

2 Uova

6 Cucchiai di farina 00

Formaggio fresco q.b.

Sale q.b.

olio per frittura q.b.

Preparazione

Per preparare questo contorno, iniziate a lavare le zucchine, eliminate le estremità, poi dividetele in due parti uguali. Ricavate delle fettine sottili che metterete in uno scolapasta, ed aggiungete un pò di sale, lasciate per 10 minuti.

Asciugatele con carta assorbente da cucina o con un canovaccio di cotone, in modo da eliminare tuta l’acqua di vegetazione. Adagiate su ogni fettina di zucchina, il prosciutto cotto e la provola tagliata a fette, sovrapponete con un’altra fetta di zucchina. In una ciotola mettete la farina, in un’altra l’uovo sbattuto e in un’altra ancora il pan grattato.

Impanate la coppia di zucchine, passandola prima nella farina, poi nell’uovo ed infine nel pan grattato, facendo aderire bene, ripetete due volte il tutto, in modo da avere un’impanatura piu’ spessa.

Continuate per il resto delle zucchine, poi trasferite le coppie di zucchine impanate, in una teglia da forno, ricoperta con la carta da forno.

Aggiungete un filo d’ olio e lasciate cuocere in forno caldo per 15 minuti a 200°, si dovrà dorare tutta la superficie. Trascorso il tempo, sfornate, distribuite del formaggio fresco e gustate caldo.