Il segreto per avere un corpo tonico non è soltanto nella palestra e negli esercizi, ecco la dieta per modellare glutei sodi è semplice e pratica

Fianchi snelli e glutei sodi: sono questi i due obiettivi che ogni donna insegue anche se non è sempre facile ottenerli. Non è soltanto un fatto di esercizio fisico, che certamente contribuisce, ma anche di alimentazione. Esiste una dieta per modellare glutei sodi e tonici? Sì ed è anche relativamente semplice da seguire.

Una corretta alimentazione è sempre il segreto per scolpire il nostro corpo senza grandissimi sforzi Perché sono molti gli alimenti da portare a tavola per migliorare la muscolatura anche in quella zona del corpo in tempi brevi. In particolare dobbiamo puntare su cibi proteici e con basso contenuto di grassi, evitando anche gli zuccheri. Quindi, spazio ai carboidrati, alla frutta con pochi zuccheri e ricca di proteine, alle carni ma con moderazione. Non deve mancare mai in ogni pasto principale un piatto di verdura mentre serve moderazione con i dolci.

Come deve essere scandita quindi la nostra giornata a tavola? Per ottenere e mantenere glutei sodi, a colazione puntiamo sui latticini che danno il corretto apporto di calcio, indispensabile mantenere la salute delle ossa. Meglio quelli parzialmente scremati, accompagnati da pane integrale e dolci dietetici. Potete integrare mangiando una o due uova almeno un paio di giorni alla settimana.

A pranzo serve la carne perché contiene la creatina, proteina fondamentale per mantenere la massa muscolare. Da eliminare per tutti i grassi, quindi ad esempio la pelle del pollo, e la parte grassa della carne di bovino. Alternate la carne con pasta o riso, sempre integrali, e non dimenticate mai la verdura, preferibilmente lessata o cruda.

A cena invertite quello che avete fatto a pranzo. Se avete puntato sulla pasta, cucinate carne, e viceversa, ma sempre con le verdure e un frutto. Negli spuntini del mattino inserite la frutta secca e per merenda un frullato di frutta fresca.

Dieta per modellare glutei sodi, tutti i cibi ok

Ma quali sono quindi gli alimenti che non possono mancare in una sana dieta per modellare glutei sodi? Anzitutto la carne, meglio se bianca. Pollo, tacchino, coniglio, ma anche il salmone con il suo carico di Omega-3 sono ottime fonti per le proteine di origine animale. Anche le uova sono ricche di proteine che aiutano a mantenere massa muscolare pure in quella zona del corpo.

Il tonno ha molti grassi salutari, proteine e contiene poche calorie, quindi va benissimo (specie quello al naturale). Pasta, riso e pane sono indicati ma puntate su quelli a base di cereali integrali. Contengono molta fibra. riempiono e aumentare la massa nei muscoli dei glutei.

Le noci sono una perfetta fonte di acidi Omega-3,ma più in generale tutta la frutta secca. Ottimi anche i datteri e i fichi che danno sazietà senza ingrassare. Il momenti migliore è a metà mattinata, per spezzare la fame.



Fanno molto bene anche i frutti di bosco come lamponi, more, ribes: ricchi di antiossidanti e proteine, aiutano a rafforzare i glutei.