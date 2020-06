Temptation Island | Antonella Elia chiede il falò: la reazione di Pietro

Temptation Island | Antonella Elia, secondo le prime anticipazioni trapelate in rete, avrebbe già chiesto il falò di confronto con Pietro Delle Piane e la reazione di lui non è tardata ad arrivare.

Temptation Island non è ancora andato in onda, ma questa nuova edizione di Filippo Bisciglia sembra promettere grandi soddisfazioni per il pubblico del piccolo schermo. Il motivo?

Secondo il noto influencer Amedeo Venza, oltre ad una prima coppia che avrebbe deciso di lasciare il programma dopo pochissimo dal suo arrivo all’isola delle tentazioni, Antonella Elia avrebbe già chiesto il falò di confronto al suo compagno Pietro Delle Piane, che al pubblico del piccolo schermo non ha mai trasmesso tanta fiducia. Che cosa è successo?

Negli scorsi giorni Pietro avrebbe fatto qualche apprezzamento di troppo ad una single. Apprezzamento che non sarebbe stato apprezzato da Antonella, ma non solo. L’attore avrebbe manifestato, una volta entrato nel villaggio, un certo interesse per una ragazza facendo andare la showgirl su tutte le furie.

Antonella Elia ha chiesto il falò di confronto a Temptation Island e la reazione del suo Pietro non è tardata ad arrivare.

Anticipazioni Temptation Island: Pietro Delle Piane rifiuta il confronto con Antonella Elia

Dalle anticipazioni di Temptation Island, è possibile rivelare che Pietro Delle Piane non avrebbe reagito bene di fronte alla scelta di Antonella Elia di voler prestarsi ad un falò di confronto dopo soltanto i primi 10 giorni di registrazione.

Per questo motivo Pietro Delle Piane non si presenterà al falò di confronto con Antonella Elia, scegliendo di continuare il suo percorso all’interno del villaggio dei fidanzati all’isola delle tentazioni piuttosto che confrontarsi con la sua compagna, che di recente è stata difesa da Filippo Bisciglia.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, scegliendo di prendere parte a questa nuova stagione dell’isola delle tentazioni, hanno firmato la condanna del loro amore oppure ne usciranno più forti di prima? Basti anche ricordare che Pietro, durante una delle ultime puntate di Live Non è la d’Urso, aveva espresso il desiderio di voler sposare la sua compagna.