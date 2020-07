Vince Pastano | Chi è, età, altezza, carriera, vita privata

Vince Pastano, chi è il chitarrista e il produttore di Vasco Rossi. Età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Vince Pastano, nome d’arte di Vincenzo Pastano, è il chitarrista e il produttore di Vasco Rossi, ma chi è il musicista che decide la scaletta dei tour del rocker di Zocca? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Vasco Rossi | Chi è, età, altezza, carriera, canzoni e vita privata

Vince Pastano: età, altezza, carriera e vita privata

Data di nascita: 1978

Età: 42 anni

Segno zodiacale: /

Professione: Musicista

Luogo di nascita: Grottaglie

Altezza: /

Peso: /

Vincenzo Pastano nasce a Grottaglie nel 1978. Dal 2005 è il chitarrista di Luca Carboni e nel 2014 è entrato a far parte della band di Vasco Rossi. Il 9 Gennaio 2018, dopo la morte dello storico produttore di Vasco, Guido Elmi, avvenuto il 31 luglio 2017, Vasco lo sceglie come produttore artistico. E’ lui che si occupa della scaletta del concerto e dell’arrangiamento dei brani scelti per lo spettacolo stesso.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Claudio Golinelli “Gallo” | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

A raccontare come è iniziata la collaborazione con Vasco Rossi è stato lo stesso Vince che, ai microfoni de Il Corriere di Taranto, ha dichiarato:

“Nel 2011 Stef Burns (lead guitar di Vasco, ndc), che conosco dal ’99, mi presentò Guido Elmi. Eravamo in centro a Bologna per una rassegna musicale e casualmente poco dopo avremmo suonato sullo stesso palco. Guido era un tipo sulle sue, carismatico ma riservato e malgrado anche io sia molto introverso, nacque una grande intesa. Iniziò un lungo scambio artistico durato ben tre anni prima di suonare con Vasco del quale sono anche produttore. Tutto il suo staff mi ha conosciuto sin da subito in questo duplice ruolo e credo sia questo il motivo per cui mi abbiano accolto con loro”.

Sul rapporto con Vasco, sempre ai microfoni de Il corriere di Taranto, ha dichiarato: “Conosco molto bene il suo repertorio sin da piccolo e questo credo sia stato un enorme vantaggio. Credo anche di aver capito alcune sue preferenze musicali ma comunque mi sento sempre sotto esame ed è ciò che mi fa dare il meglio. E’ lui a decidere cosa ‘mangiare’, io gli ‘apparecchio’ solo la tavola”.