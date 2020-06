Alessandro Graziani ha deciso di rompere il silenzio in merito alla lettera pubblicata da Giovanni Conversano in merito alla rottura tra Serena Enardu e Pago.

Alessandro Graziani è tornato di nuovo al centro della cronaca rosa a causa della lettera di Giovanni Conversano a Serena Enardu.

Giovanni ha scritto che la Enardu avrebbe soltanto sfruttato Pago per avere una maggiore visibilità grazie all’esperienza di quest’ultimo al Grande Fratello Vip, ma non solo. Secondo quanto scritto da Conversano, Serena stava anche organizzando il suo ritorno a Uomini e Donne per continuare la conoscenza con Alessandro.

Alessandro Graziani ha replicato a Giovanni Conversano, visto che lo ha tirato in ballo nella sua lettera contro Serena Enardu, smentendo tutta la sua versione della storia. L’ex corteggiatore di Giovanna Abate è stufo di sentire ancora associare il suo nome ad una conoscenza avvenuta lo scorso anno e ci tiene a sottolineare che in tutto questo lui non c’entra assolutamente nulla.

Alessandro Graziani rompe il silenzio su Giovanni Conversano: “Non avete mangiato abbastanza?”

Alessandro Graziani, come anticipato, ha scelto di replicare a Giovanni Conversano che lo avrebbe dipinto come una sorta di complice o di marionetta di Serena Enardu, in quanto l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che i due avrebbero continuato una conoscenza telefonica anche quando lei era ancora impegnata con Pago.

“Io sarei curioso di sapere su quali basi certa gente continua a fare assurde supposizioni” ha esordito Alessandro Graziani contro Giovanni Conversano, che non molto tempo fa si era lasciato andare ad un lungo sfogo in merito alla rottura tra Pago e Serena Enardu.

“Che noia, ma mi chiedo non avete mangiato abbastanza su tutta questa storia?” ha concluso l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram.

Alessandro spera di aver chiarito, ancora una volta, che lui in tutto questo non c’entra assolutamente nulla, nonostante continuino a tirarlo in ballo.