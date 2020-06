Prosciutto e formaggio, una copia che in cucina funziona benissimo come nei cestini di prosciutto cotto e formaggio c’è molto di più, provateli

Sempre alla ricerca di antipasti o secondi piatti veloci e pratici, questa volta esploriamo un classico. Prosciutto cotto e formaggio, un abbinamento classico e perfetto ma sotto un’altra forma. Nascono così i cestini di prosciutto cotto e formaggio, una ricetta facile, genuina e anche molto economica.

In pratica per cucinarli utilizzeremo i classici stampini da muffin, quelli da forno, che daranno la caratteristica forma a spirale. Ma il bello di questa preparazione è che cambiando gli ingredienti, il prodotto finale non cambia. Il prosciutto cotto può essere sostituito con delle fette di pancetta, di speck, di prosciutto crudo. Allo stesso modo insieme ai formaggi potete aggiungere dei funghi porcini, oppure delle olive, delle verdure passate alla griglia.

Cestini di prosciutto cotto e formaggio, ricetta facile

Come proporre questi cestini di prosciutto cotto e formaggio? Certamente come antipasto, serviti caldi. Ma anche tiepidi, come parte di un buffet o un apericena con gli amici una volta cotti, possono essere conservati per 24 ore in frigorifero dentro ad un contenitore ermetico.

Ingredienti:

8 fette di prosciutto cotto

300 g di ricotta vaccina

2 uova medie

150 g di formaggio dolce

erba cipollina

sale

pepe

Preparazione:

Comprate del prosciutto cotto di ottima qualità, con fette leggermente più spesse del solito e della ricotta vaccina. Come formaggio dolce potete pensare ad una caciottina o a della crescenza.

Rivestite lo stampo per muffin con le fette di prosciutto cotto come base. Poi preparate la farcia lavorando in una ciotola la ricotta con le uova e aggiungendo poi il formaggio a dadini. Quindi regolate di sale e pepe.

Farcite i cestini con il ripieno a base di formaggio e infornate a 180° per circa 20 minuti. Dopo avere sfornato, decorate con erba cipollina e servite i cestini di prosciutto e formaggio ancora caldi.