Welcome Board, cartello di benvenuto alle nozze | Tante idee originali

Inglesi e americani lo chiamano welcome board, sarebbe il cartello che da il benvenuto a un ricevimento nuziale, Scopriamo come realizzarlo in modo originale.

Un tempo era un semplice cartonato posto su un tre piedi all’ingresso della sala del ricevimento.

Ancora oggi questo classico allestimento è tra i più amati anche se, nel XXI secolo, le opportunità per un welcome board più che originale certo non mancano.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Idee matrimonio originale | Beauty corner, angolo bellezza per invitate

Come ogni dettaglio delle nozze anche il cartello di benvenuto va infatti incontro a innumerevoli rivisitazioni oggigiorno.

Proviamo a vedere insieme alcune di queste proposte e chissà che non ci sia anche quella su misura per voi.

Welcome Board, idee per il benvenuto al matrimonio

Partiamo innanzitutto della forma. Per dare un tocco originale al welcome board si può semplicemente optare per una forma più originale. Al posto della classica tela rettangolare possiamo infatti sceglierne una quadrata, tonda e chi più ne ha più ne metta.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Timbro personalizzato per un matrimonio unico nel suo genere

Per un tocco veramente fuori dal comune si dovrà però puntare su materiali originali: si potrà scegliere uno specchio su cui scrivere magari con effetti particolari, come un rossetto o simili, una lavagna, una tela e chi più ne ha più ne metta.

Non è poi certo obbligatorio l’utilizzo del cavalletto. Se il ricevimento si svolge all’aperto si potrà appendere addirittura il cartello a un albero o poggiarlo direttamente a terra, oppure potrete sfruttare un tavolo per un vero e proprio allestimento, magari con fiori o candele a mo’ di decoro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Guestbook matrimonio | Dimenticate il semplice libro e liberate la fantasia

Ma che cosa scrivere sul welcome board? Solitamente si riportano, oltre alla frase di benvenuto, i nomi degli sposi e la data dell’evento ma naturalmente ogni coppia potrà scegliere e personalizzare togliendo o aggiungendo dettagli.

Ecco dunque l’ennesima prova di come sono i dettagli a creare un ricevimento perfetto, curandoli attentamente è possibile veramente dar vita al matrimonio dei vostri sogni.

Un semplice benvenuto potrà essere il perfetto punto di partenza.