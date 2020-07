Temptation Island, figlio in arrivo per la coppia formata da Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis. Il dolce annuncio sui social.

Terzo figlio in arrivo per una delle coppie più amate di Temptation Island. Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis, infatti, hanno annunciato di aspettare il terzo figlio. La coppia che ha partecipato al programma dell’amore ben cinque anni fa, dopo il matrimonio e due figli, allarga ancora la famiglia.

Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo, dopo aver partecipato a Temptation Island, si sono sposati diventando genitori di due bambini: Beatrice, 2 anni, ed Enea, 14 mesi. Nonostante i bambini siano ancora piccolissimi, Alessandra ha annunciato di essere in attesa del terzo figlio. Una gravidanza inaspettata per la 27enne che ha deciso di raccontare la verità ai followers che avevano già notato le sue curve più morbide.

“Non posso più nascondervelo. Aspettavamo i tre mesi, sapete com’è. Di solito si fa così, ma il pancino si vede eccome. Sto soffrendo tantissimo con nausee e vomito. Non sono molto presente e mi dispiace non potervi raccontare sempre tutto com’è mio solito fare. Inaspettatamente, aspettiamo il nostro terzo baby. Siamo felici ma scossi”, ha fatto sapere Alessandra attraverso una storia pubblicata su Instagram



Alessandra, poi, ha anche raccontato come l’ha scoperto: “L’ho scoperto tre giorni prima del mio ventisettesimo compleanno, eravamo a Villa Aurelia. Era un periodo in cui mi sentivo molto stanca, molto stressata, infatti ero dimagrita tantissimo. Ho fatto i controlli, le analisi del sangue e avevo valori molto bassi, quindi la mancanza del ciclo quasi mi ha preoccupato, per questo ho fatto il test di gravidanza, per escluderla in maniera quasi del tutto naturale. Quando la X si è colorata per 20 minuti ho guardato il test, poi mi guardavo allo specchio, guardavo il test e mi guardavo allo specchio, come a dire: ‘Come caz*o è possibile?’”.

Nonostante la grande sfida che l’aspetta, Alessandra è pronta a vivere la terza gravidanza insieme al marito Emanuele regalando un fratellino o una sorellina a Beatrice ed Enea.