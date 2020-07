Uomini e Donne | Giulio Raselli e Giulia D’Urso in crisi? Parla lei

Uomini e Donne | Giulio Raselli e Giulia D’Urso in crisi? Parla...

Uomini e Donne | Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono in crisi dopo la partecipazione al Trono Classico? L’ex corteggiatrice si è confidata con l’influencer Deianira Marzano.

Il pubblico di Uomini e Donne è sempre molto attento. In particolare su Instagram, dove riesce a cogliere ogni singolo dettaglio di quello che accade sui profili social degli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

In particolare nelle scorse ore, i fan della trasmissione hanno notato che Giulio Raselli e Giulia D’Urso hanno smesso di seguirsi su Instagram e si sono subito chiesti se la coppia fosse scoppiata o se stesse attraversando una sorta di crisi visto il gesto social.

A chiarire ogni dubbio ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano che ha prontamente contattato Giulia, rigirandole tutte le segnalazioni che gli utenti della rete le hanno inviato, in cui si dimostra che lei e il suo compagno, che di recente ha commentato il percorso di Giovanna Abate al Trono Classico, hanno smesso di seguirsi su Instagram.

Giulia D’Urso ha smentito la crisi con Giulio Raselli, rivelando all’influencer che lei e l’ex tronista stanno ancora insieme.

Giulia D’Urso di Uomini e Donne confessa a Deianira: “Nessuna crisi con Giulio Raselli”

Giulia D’Urso, come anticipato, ha smentito di essere in crisi con Giulio Raselli. L’influencer Deianira Marzano però ci ha tenuto a specificare che ovviamente ciò che ha rivelato l’è stato detto dalla diretta interessata, quindi chi meglio di lei potrebbe saperlo? Ma allora perché non seguirsi più sui rispettivi profili Instagram?

In molti hanno sospettato che la fidanzata di Giulio, tra l’altro di recente lui ha paragonato Giovanna Abate a Gemma Galgani, abbia voluto rassicurare gli utenti della rete, senza sbilanciarsi più di tanto sulle reali condizioni del suo rapporto. Anche se Giulio Raselli e Giulia D’Urso di Uomini e Donne sono una coppia come tante e probabilmente i due avranno semplicemente avuto una discussione. Nulla di più. Sicuramente nei prossimi giorni si saprà sicuramente di più se tra i due c’è stato un semplice litigio o qualcosa di più.

Giulio e Giulia hanno smentito la crisi, ma il popolo della rete non sembra credere alle loro parole.