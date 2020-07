Uomini e Donne | Nuovo amore per Giovanna Abate dopo Sammy? La segnalazione

Uomini e Donne | Giovanna Abate del Trono Classico ha dimenticato Sammy Hassan con un altro? Deianira Marzano ha mostrato ai suoi fedeli sostenitori una segnalazione che l’è arrivata su Instagram.

Uomini e Donne sembrava aver promesso la sua favola d’amore a Giovanna Abate con Sammy Hassan, ma purtroppo così non è stato visto che la loro relazione è durata esattamente 36 ore.

Nonostante i diretti interessati abbiano preferito non sbilanciarsi più di tanto sulla loro situazione sentimentale, in rete iniziano a spuntare numerose indiscrezioni e retroscena riguardando la loro vita, pare ormai passata, di coppia.

Un utente della rete, infatti, ha scritto all’influencer Deianira Marzano riferendole di essere a conoscenza che l’ex tronista ha già voltato pagina.

L’utente in questione avrebbe parlato con una cara amica di Giovanna, che di recente ha provato a fare chiarezza su Sammy, che gli avrebbe rivelato che venerdì scorso lei avrebbe baciato un ragazzo. Ragazzo che ovviamente non era Hassan.

Giovanna Abate ha dimenticato Sammy con un altro? Deianira, però, ci ha tenuto a precisare che non sa se questa segnalazione possa corrispondere o meno alla verità dei fatti, in quanto non conosce la persona in questione, ma questa giura di avere la conversazione come prova della sua tesi.

Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo Uomini e Donne: il presunto flirt di lei

Giovanna Abate, qualora la segnalazione ricevuta da Deianira Marzano dovesse rivelarsi essere vera, avrebbe chiuso in maniera definitiva il suo rapporto con Sammy Hassan.

Anche se, è bene specificare, che sembra alquanto improbabile che Giovanna abbia scelto di baciare un altro ragazzo. In quanto in più occasioni, e dopo che diversi retroscena sulla rottura con Sammy venissero fuori, ha rivelato che non appena avrebbe chiarito ogni cosa con lui avrebbe spiegato tutto ai suoi fedeli sostenitori. In quanto meritano di avere una spiegazione dopo mesi in cui l’hanno sostenuta durante il suo percorso a Uomini e Donne.

Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo Uomini e Donne sembrano essere arrivati al capolinea e gli unici a non volerlo ammettere sembrano essere proprio loro due.